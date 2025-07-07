SUBÜ heyeti, uluslararasılaşma faaliyetleri çerçevesinde Orta Asya’da temaslarda bulundu.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Türkay ile Sapanca Turizm Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Şevki Ulema, Erasmus+ KA171 projesi çerçevesinde yürütülen uluslararasılaşma faaliyetleri doğrultusunda Orta Asya’da üniversite ziyaretleri gerçekleştirdi. SUBÜ heyeti ilk olarak Bişkek’te bulunan Kırgız Devlet Teknik Üniversitesi’ni ziyaret etti. Ziyarette üniversitenin Rektör Yardımcısı Zhyrgalbek Sydykov ile görüşmeler yapıldı.

Heyet daha sonra, Kazakistan’ın Almatı şehrinde yer alan Kazak Ulusal Tarım Araştırma Üniversitesi’ni ziyaret ederek Rektör Yardımcısı Rafis Abazov’un yanı sıra Hazar Üniversitesi Rektör Yardımcıları Azat Kuatbaev ve Oxana Kirichok ile de temaslarda bulundu. Ziyaret programının son durağı ise Özbekistan’ın tarihi şehri Buhara oldu. Burada yer alan Buhara Devlet Tıp Enstitüsü’ne yapılan ziyarette, Rektör Yardımcısı Laziz N. Niyazov ile gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda ön protokol imzalandı. Gerçekleştirilen temaslarda; ikili iş birliklerinin geliştirilmesi, öğrenci ve akademisyen değişim programlarının genişletilmesi, ortak bilimsel etkinlikler ve araştırma projeleri üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. SUBÜ’nün uluslararası görünürlüğüne katkı sağlaması ve Orta Asya’da yer alan üniversiteler ile birlikteliklerin geliştirilmesi için karşılıklı anlayış ve iş birliği temelinde yürütülen görüşmelerin, ilerleyen dönemde somut akademik iş birliklerine dönüşmesi amaçlanıyor.