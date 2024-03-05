Karabük Üniversitesi tarafından düzenlenen Türkiye’nin ilk ulusal ve uluslararası sosyal bilimler festivali Sosyalfest 2024’te yer alan SUBÜ, festival çerçevesinde düzenlenen Ekolojik Yaşam Sosyal Model Tasarım Yarışması’nda birinci oldu.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), kurumsal paydaşlarından olduğu ve Karabük Üniversitesi (KBÜ) tarafından düzenlenen Sosyalfest 2024’te yönetimi, öğrencileri ve standı ile yer aldı. SUBÜ, festival çerçevesinde ‘Üniversite Kategorisi’ altında 5 dalda düzenlenen yarışmalardan Ekolojik Yaşam Sosyal Model Tasarım Yarışması’nda birinci olarak 25 bin TL ödül kazandı. SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ise Engelsiz Yaşam Sosyal Model Tasarım Yarışması’nda dereceye giren ekiplere ödüllerini takdim etti.