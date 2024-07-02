SUBÜ Teknoloji Fakültesi, ‘Yapay Zeka ile Makale ve Proje Yazma Eğitimi’nde Dekan Prof. Dr. Zafer Tatlı, güncel teknolojilere yönelik eğitimlerin akademik performansın artırılmasına katkı sağladığını ifade etti.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Teknoloji Fakültesi, ‘Yapay Zekâ ile Makale ve Proje Yazma Eğitimi’ gerçekleştirdi. Senato Salonu’nda düzenlenen eğitim, Teknoloji Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Zahid Yıldız ile Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Biyomedikal Mühendisliği Doktora Öğrencisi ve Aile Hekimi Dr. Türker Berk Dönmez tarafından verildi. Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zafer Tatlı ile araştırma görevlilerinin katıldığı eğitimde, yapay zekanın akademik makale yazımı ve TÜBİTAK projelerinde verimli olarak kullanımına ilişkin püf noktalar paylaşıldı. Eğitimde ilk olarak disiplinler arası makale yazımı için farklı alanlardan seçilen veri setlerinin değerlendirilmesi üzerinde duruldu. Katılımcılara farklı disiplinlerden verilerin nasıl bir araya getirileceği, bu verilerin analizinde kullanılacak istatistiksel yöntemlerin yapay zekâ araçları ile nasıl entegre edilebileceği anlatıldı. Belirli alanlardan seçilen verilerle çalışmanın zorlukları ve avantajları tartışıldı. Yapay zeka araçlarının kullanıldığı uygulamalı eğitim ile makale başlıkları belirlendi, özet ve giriş bölümleri yazıldı, yöntem ve sonuç bölümleri düzenlendi. Ayrıca, doğru akademik referanslara ulaşmak için farklı yapay zekâ araçlarının bir arada kullanımına dair bilgiler paylaşıldı.

Yapay zekanın akademik alanındaki ipuçları anlatıldı

SUBÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Biyomedikal Mühendisliği Doktora Öğrencisi Dr. Türker Berk Dönmez, yapay zeka araçlarının akademik makale yazımında organizasyonuna ilişkin ipuçları paylaştı ve yapay zekanın özellikle; literatür taraması, veri analizi ve sonuçların yorumlanması gibi süreçlerdeki etkisi üzerinde durdu. Eğitim sırasında, katılımcılar yapay zeka destekli metin düzenleme ve referans yönetimi araçlarını kullanarak kendi makale taslaklarını oluşturdu. Doç. Dr. Mustafa Zahid Yıldız ise özellikle TÜBİTAK projelerinde yapay zeka kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlara değindi. TÜBİTAK 1005 projesi şablonu üzerinde yapılan çalışmada; proje önerilerinin yazımı, bütçe planlaması ve proje yönetimi konularında yapay zekâ araçlarının kullanımı tartışıldı. Yıldız, yapay zekanın proje yönetiminde sağladığı verimliliğin yanı sıra, proje sonuçlarının raporlanmasında da büyük kolaylıklar sunduğunu belirtti.