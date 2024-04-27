18’inci TÜBİTAK 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması İstanbul Asya Bölge Sergisi, SUBÜ ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 3 gün süren sergi ödül töreni ile son buldu.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), 18’incisi düzenlenen TÜBİTAK 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması İstanbul Asya Bölge Sergisi’ne ev sahipliği yaptı. İstanbul Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya ve Düzce şehirlerini kapsayan İstanbul Asya Bölgesi’nde; Biyoloji, Coğrafya, Değerler Eğitimi, Fizik, Kimya, Matematik, Tarih, Teknoloji Tasarım, Türkçe ve Yazılım alanlarında hazırlanan 957 proje arasından 102 proje bölge sergisinde 190 öğrenci ve 96 öğretmen yer almaya hak kazandı. SUBÜ Spor Bilimleri Fakültesi’nde gerçekleştirilen serginin açılışına Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, SUBÜ Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi ve TÜBİTAK İstanbul Asya Bölge Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Atalı, Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi ve TÜBİTAK İstanbul Asya Bölge Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Kasım Serbest, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, SUBÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevzat Mirzeoğlu, protokol üyeleri ve yarışmacı öğrenciler katıldı.

Yarışmacı öğrenciler, 3 gün süren bölge sergisinde farklı şehirlerden bin 700’ün üzerindeki ziyaretçiye projelerini tanıtma fırsatı yakaladı. Öğrencilerin bilimsel meraklarını ve araştırma yeteneklerini geliştirmelerine imkan tanımak amacıyla düzenlenen yarışmanın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na denk gelen ikinci gününde sergi alanına ziyarette bulunan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, öğrencilerin sergiledikleri projeleri tek tek inceledi. Turgut Özal Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen serginin ödül törenine ise Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş ile bölge illerine bağlı ilçe milli eğitim ve şube müdürleri katıldı.