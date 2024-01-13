SUBÜ, Trabzon’da düzenlenen ve üniversiteler ile spor camiasını bir araya getiren Üniversiteler Koordinasyon Toplantısı’nda yer aldı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Trabzon’da düzenlenen ve üniversiteler ile spor camiasını bir araya getiren Üniversiteler Koordinasyon Toplantısı’na katıldı. Toplantıda Üniversite Sporları Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri, Rektörler Kurulu üyeleri, 159 üniversiteden spor bilimleri fakültelerinin dekanları, beden eğitimi ve spor yüksekokullarının müdürleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Futbol Federasyonu temsilcileri, kurumların ilgili daire başkanları, spor müdürleri ve spor koordinatörleri katıldı. Toplantıda SUBÜ’yü Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevzat Mirzeoğlu ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’ndan Öğretim Görevlisi Yavuz Yıldırım temsil etti. Toplantıda Üniversite Sporları Federasyonu faaliyetlerine ilişkin bilgi aktarımında bulunularak yeni dönemin yol haritası belirlendi.