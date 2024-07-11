SUBÜ ve Azerbaycan Teknik Üniversitesi arasında lisans ve lisansüstü düzeyde ortak çalışmalar yapılmasından personel hareketliliğine kadar geniş bir çerçeveyi kapsayan iş birliği protokolü imzalandı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ve Azerbaycan Teknik Üniversitesi (AZTU) arasında iş birliği protokolü imzalandı. SUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sinan Serdar Özkan, AZTU Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Subhan Namazov ve SUBÜ Robot Teknolojileri ve Akıllı Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi (ROTASAM) Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Atalı’nın katılımıyla SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık tarafından imza altına alınan protokol, daha sonra Bakü’de AZTU Rektörü Prof. Dr. Vilayat Veliyev tarafından imzalandı. Protokolle; ortak araştırma çalışmaları yapılabilecek ve ders verilebilecek. Lisansüstü tez danışmanlığı, doktora öğrencisi değişimi ve doktora tezlerinde ortak danışmanlık mümkün olacak. Ortak seminer, konferans ve akademik buluşmalar ile kısa süreli eğitim programları ve atölyeler düzenlenebilecek. Ortak akademik ve bilimsel yayınlar hazırlanabilecek. Karşılıklı akademisyen ve öğrenci hareketliliği sağlanabilecek. Yayınlanmış akademik materyallerin ve diğer bilgi kaynaklarının paylaşımı yapılabilecek.

İmzalanan protokole ilişkin değerlendirmelerde bulunan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Arnavutluk’ta imzaladığımız iki protokolün ardından kısa süre içerisinde imzaladığımız üçüncü protokolümüz oldu. Bunların özellikle gönül coğrafyamızdan olması ve birlikte iş yapabilme kapasitemizin artması bizler için oldukça önemli. Akademik anlamda el birliğiyle atacağımız adımların hepimize büyük faydalar vereceğine ve bilimsel anlamda ilerlememize katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bunun sahaya yansıması son zamanlarda görülüyor. İvmeyi daha yukarılara taşımak için birlikte hareket etmek ve çalışmak bizlere güzel fırsatlar sağlayacaktır. Bu anlamda dost ve kardeş Azerbaycan’dan bir üniversite ile daha geniş kapsamlı iş birliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu birliktelikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.