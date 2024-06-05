SUBÜ Teknoloji Transfer Ofisi tarafından ‘Akademisyenlere Yönelik Fikri Sınai Haklar Eğitimi’ düzenlenerek patent başvuru ve süreçlerine ilişkin bilgiler aktarıldı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Teknoloji Transfer Ofisi, ‘Akademisyenlere Yönelik Fikri Sınai Hakları Eğitimi’ düzenledi. Spor Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu’nda üniversitenin patent vekili ve Patentse firma yetkilisi Doç. Dr. Senem Kayahan’ın verdiği eğitimde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Fuat Boz ve Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Murat Çankaya da yer aldı. Kayahan eğitimde; üniversite buluşları, patentlenebilirlik kriterleri ve başvuru süreçlerine ilişkin kapsamlı bilgiler verdi.

Ayrıca buluş bildirim formlarını doldurmaya yönelik olarak form üzerinden örneklerle kritik olarak ifade edilen noktaları aktardı. Eğitim, başvuru yapan ya da yapmayı düşünen SUBÜ akademisyenlerinin sorularına verilen cevaplarla tamamlandı.