SUBÜ Sapanca Turizm MYO öğrencilerine iş dünyası iş birliği uzman eğitmenler tarafından Peynir Tadım Eğitimi verildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sapanca Turizm Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı ile Pastacılık Ekmekçilik Programı öğrencilerine iş dünyası iş birliği ile Peynir Tadım Eğitimi verildi. Düzenlenen organizasyonda iş dünyası ortağı olarak bir firmanın şefleri ve bölge satış müdürleri ile yer aldı. Şef Okan Kadir Celep ve Şef Harun Can Gürbüz’ün sunum yaptığı peynir eğitimi ile staj dönemine ve mezuniyet sonrasına hazırlanan öğrencilere katkı sağlamak hedeflendi. Öğrencilere ithal peynir sunumları hazırlanarak tattırılırken; emmantel, gauda, rokfor, parmesan, gravyer, edam, gorgonzola, brie, camambert ve Hollanda füme gibi peynir çeşitlerinin menşei ile kullanım ve muhafaza şartları hakkında bilgiler verildi. Peynirin mutfaktaki önemi, sunum yaparken dikkat edilmesi gerekenler ve servise yardımcı ürünler ile menülerde sağladığı çeşitlilik anlatıldı. Eğitim sonunda Sapanca Turizm MYO Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Arif Erdinç Emrem tarafından katkı sağlayanlara teşekkür belgesi takdim edildi.

Eğitime ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sapanca Turizm MYO Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Taner Öztürk, organizasyona firmanın verdiği desteğin kıymetine değinirken öğrencilerin eğitim ve öğrenimi açısından değerli bir iş birliği gerçekleştirildiğini vurguladı. Ayrıca iş dünyasını öğrencilerle bir araya getirmeye devam ederek onları çalışacakları alanlara fayda sağlayacak şekilde yetiştirmeye devam edeceklerini söyledi. Benzer eğitimleri Türkiye genelinde gerçekleştirdiklerini kaydeden firmanın Sakarya Bölge Müdürü Cengizhan Akmantar ise her zaman büyük bir keyifle eğitime destek verdiklerini ve buna devam edeceklerini ifade etti.