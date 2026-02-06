Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), doğal kaynakların korunması ve atık yönetimi konusunda stratejik adımlar atarak sürdürülebilir kampüs modelini güçlendirme hedefiyle çalışmalar yürütmeye devam ediyor. Bu çerçevede SUBÜ Rektörlüğü koordinasyonunda, İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülen süreç sonunda, üniversite bünyesindeki 17 akademik birimin atık yönetimi altyapısı uluslararası standartlara uygun hale getirilerek belgelendirildi. Belgelendirme sürecinde, birimlerin mevcut atık yönetimi uygulamaları detaylı bir değerlendirmeden geçirildi. Çalışmalar çerçevesinde, atıkların kaynağında ayrıştırılması ve toplanması için gerekli teknik altyapı güçlendirildi. Tüm yerleşkelerde standartlara uygun işaretleme ve toplama düzeni oluşturuldu. Ayrıca birim içi bilgilendirme faaliyetleriyle öğrenci ve personelin sürece katılımı teşvik edilerek ayrıştırma bilinci arttırıldı.

Kurumsal sürdürülebilirlik zemini

SUBÜ, sıfır atık yaklaşımına; doğal kaynakların korunması, atık miktarının azaltılması ve geri dönüşümün arttırılması açısından stratejik bir önem atfediyor. Bu doğrultuda yürütülen çalışma ile yalnızca fiziksel iyileştirmelerle sınırlı kalmayıp, günlük kullanım alışkanlıklarının kurumsal bir standarda dönüştürülmesi sağlandı. 17 birimde tamamlanan belgelendirme süreciyle birlikte; verilerin düzenli takibi, sürekli iyileştirme ve yeni uygulamaların yaygınlaştırılması için zemin oluşturuldu. Kaynak verimliliğini daha da arttırmak isteyen SUBÜ, ilerleyen dönemde tüm yerleşkelerinde çevreye duyarlı uygulamaları derinleştirmeyi ve sürdürülebilirlik alanındaki akademik birikimini fiziksel alanlara yansıtarak bu alandaki öncü rolünü pekiştirmeyi amaçlıyor. İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi, bu doğrultuda planlamalar yaparak aksiyon almaya ve etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.