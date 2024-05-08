Bakırköy’de alışveriş merkezinde bir müşteriye ait içinde 6 bin 100 dolar ile 10 bin lira para olan çantayı çalan 3 şüpheli önce kameraya sonra polise yakalandı. Hırsızlık şüphelilerinin suç dosyalarının kabarık olduğu öğrenildi.

Olay 30 Nisan’da Bakırköy’deki bir alışveriş merkezinde gerçekleşti. R.R.M. isimli bir kişi alışveriş merkezi içinde dolaşırken hırsızların hedefi oldu. Soyunma odasına giren R.R.M. çantayı kabinin yanına bıraktı. Bu sırada harekete geçen hırsızlar, kabinin yanındaki çantayı çaldı. Hırsızlık anı ise kameraya yansıdı. Şikayet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri hırsızların güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği belirledi. Dükkanın içinde müşteri gibi dolaşan şüphelilerin, gözlerine kestirdikleri çantayı alarak hızla uzaklaştıkları belirlendi. Şüpheliler N.T.(15), A.B.(15) ve A.H.T.(10) gözaltına alındı. N.T.’nin 96, A.B.’nin 74, A.H.T. ise 6 suç kaydı olduğu belirlendi. A.H.T. serbest bırakıldığı 2 şüphelinin ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.