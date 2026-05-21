Karacabey Ziraat Odası İkinci Başkanı Ramazan Düzen, Karacabey Ovası'nın verimli topraklara sahip olduğunu vurgulayarak, buğday, arpa, mısır, ayçiçeği, domates, biber, karpuz gibi birçok çeşitte ürünün yetiştirildiğini aktardı.



Geçen yıl yaşanan kuraklığın ardından bu yıl yağışların çok iyi olduğunu belirten Düzen, özellikle şubat, mart ve nisan aylarında ovanın güzel yağmur aldığını ve binlerce dönüm alanın suyla kaplandığını anlattı.

83 bin dekarda ekildi

Bazı tahıllarda aşırı yağışlara rağmen bozulmalar olsa da genel itibarıyla özellikle buğdayın iyi gelişim gösterdiğine dikkati çeken Düzen, "Bu yıl Karacabey'de yaklaşık 83 bin dekarda buğday ekilişi oldu. Buğday çok güzel görünüyor." ifadesini kullandı.

Karacabey'in hem kıraç hem de sulanabilir arazilerinde, ovada yüksek verim beklediklerini dile getiren Düzen, şunları söyledi: "Bayır arazilerde dekara ortalamamız 300-400 kilogram iken bu yıl 500 kilogramı görürüz. Ovada da ortalamanın 100-150 kilogram fazlasını bekliyoruz. Yani dekara 900 kilogramları görürüz diye tahmin ediyoruz. Bölgede silaj için de buğday çok ekiliyor. Hayvancılık yoğun olduğu için silaj ekimleri fazla. Rekolte bu yıl çiftçinin yüzünü güldürecek ancak umarız fiyatlar da güldürür."