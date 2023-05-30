Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Sudan gezisinde hediye edilen ve Gaziantep Doğal Yaşam Parkı’nda yaşayan Sultan ile Sudan isimli aslanların dördüz yavruları oldu.GAZİANTEP (İGFA) - Bir dizi ziyaretlerde bulunmak amacıyla 4 yıl önce Sudan ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Sudan Cumhurbaşkanı Ömer Hasan El Beşiri tarafından kendisine hediye edilen ve bakımı için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Doğal Yaşam Parkı’nda getirilen iki dişi iki erkek 4 aslandan Sudan doğum yaptı. İki dişi iki erkek olarak doğan dördüz yavruların ve annenin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

YAVRU ASLANLARIN İSİMLERİ DOĞAL YAŞAM PARKI ZİYARETÇİLERİ BELİRLENECEK

Sürekli gözetim altında olan ve anneleri tarafından bakılan 1,5 aylık yavru aslanlar için Doğal Yaşam Parkı’nda tanıtım programı yapıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in de katılım sağladığı programda yavru aslanlar yeni doğan ceylanla beraber insanlarla tanıştı.

Özellikle çocuklardan büyük ilgi gören yavru aslanların isimleri Doğal Yaşam Parkı’nı ziyaret edecek vatandaşlarla yapılacak anketle belirlenecek.