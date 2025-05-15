Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili dikkat çeken ifadelere imza atan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bayrağımız, toprak bütünlüğümüz ve resmi dilimiz asla tartışma konusu değildir." dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İkiz Kuleler'de TOBB Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Töreni programına katılarak konuşma yaptı. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli mesajlar veren Erdoğan, "Devletimizin toprak bütünlüğü, milletimizin birlik ve beraberliği, üniter yapımız, bayrağımız, resmi dilimiz asla tartışma konusu değildir." ifadelerini kullandı.

Sözlerine,"TOBB plaket töreni gizli kahramanlara bir vefa borcudur." ifadeleriyle başlayan Erdoğan, "TOBB delegesi olarak hizmet şeref belgesi almaya hak kazanan üyeleri yürekten tebrik ediyorum. Plaket alacak 98 kardeşimiz sadece TOBB’a hizmet etmedi, bu ülkeye gönül verdi, vizyon kattı, bu milletin refahı için ter döktü. Gayretin, fedakarlığın simgesi olan bu plaket ve belgelerin hayırlı olmasını diliyorum. Birliğimizin üyelerinin her birine Türkiye’nin büyümesine katkı yaptıkları için şükranlarımı iletiyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"TOBB camiası olarak Türkiye'nin son çeyrek asrına şahitsiniz. Türkiye'nin nereden nereye geldiğini siz biliyorsunuz. Bugün her alanda ileriye giden bir Türkiye ortaya çıktı. 23'üncü yılına giden bu yolculukta sizlerle daima dayanışma içinde olduk. Türkiye'nin her alanındaki başarılarına birlikte imza attık. Turizmde 13 milyon kişiden 61 milyon ziyaretçi sayısına beraber getirdik. İş dünyamızı dünya pazarlarına sizlerle açtık. Ne yaptıysak birlikte başardık. Bugün TOBB'un 2 milyona yaklaşan üyesi var, ülkemiz ihracatının yüzde 99'unu gerçekleştiriyor, kayıtlı istihdamın yüzde 71'i sizlerin çatısı altında."

İş dünyamızın bizden talep ettiği pek çok konuyu hayata geçirdik." diyen Erdoğan, "Nasıl biz sizin yanınızda olduysak siz de bu ülkeyi hiç yalnız bırakmadınız. Togg'un hayata geçmesini sağladınız, Türkiye araba üretmiyor diyenlere en güzel cevabı yollarımızı süsleyen on binlerce Togg ile birlikte verdik. Devrim otomobili projemiz sabote edilmişti, devrin otomobili projesini hayata geçirmeyi biz başardık. Sedan modelini de çıkardık. İnşallah seneye Togg yurt dışına çıkacak." şeklinde konuştu.

"HÜRJET'İN İSPANYA HAVA KOMUTANLIĞI ENVANTERİNE GİRMESİ İÇİN ÇALIŞMA YAPILACAK"

Savunma sanayiindeki yatırımlara değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

Savunma sanayiinde İHA'larda ilk 3'teyiz. Olmadık bahaneler öne sürülerek ülkemize verilmeyen İHA-SİHA teknolojisinde şimdi dünyada parmakla gösterilen konuma geldik. Ürün almak için başkalarının kapısını çalan bir ülkeyken, kapısı çalınan bir ülke olduk. Aynı başarıyı HÜRJET ile yakalamak istiyoruz. İspanya'da HÜRJET için büyük bir anlaşma imzaladık. HÜRJET'in İspanya Hava Komutanlığı envanterine girmesi için çalışma yapılacak. Savunma sanayi alanında yakaladığımız ihracat başarısını Togg'da da elde etmemiz mümkündür. Yeter ki biz kendimize güvenelim.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyanın en iyi ve en çok hizmet üreten ilk 3 oda sisteminden biri haline gelmenizle de iftihar ediyoruz. Depremzedelerin tekrar konutlara kavuşabilmesi için en büyük destek TOBB'tan geldi. Ülkemize 104 milyar dolar üzerinden maliyeti olan bu felaketin altından kalkıyoruz. 200 bine yakın konutun anahtarlarını teslim ettik. Deprem bölgesindeki yeniden inşa çalışmaları 7/24 sürüyor. Sene sonunda 453 bin konutun anahtarlarını hak sahiplerine teslim edeceğiz. Deprem bölgesinin ihyası en öncelikli gündemimiz olmaya devam edecek." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"23 yıl boyunca beraber çok çalıştık, 2023 hedeflerine beraber ulaştık. Şimdi gözümüzü 2053'e diktik, bunun için her zaman ileriye bakıyoruz. Bu ülkeye eser kazandırmanın sevincini ve haklı kıvancını kalbimizin derinliklerde hissediyoruz. TOBB'u ülkemizin en saygın kurumlarından biri olarak görüyoruz. Ekonominin sağlıklı ve güvenli bir ortama kavuşmasında, belirsizliklerin ortadan kaldırılmasında, iş dünyamızın önünü görebilmesinde sizlerin yapıcı yol gösterici politikalar üretmesi büyük önem taşıyoruz. Bilhassa terörsüz Türkiye hedefine ulaşmada sizlerin desteği kritik öneme sahip."

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Terörsüz Türkiye süreci ve terör örgütü PKK'nın kendini feshetmesi hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "41 yılda 10 binden fazla güvenlik görevlimizi şehit verdik, 50 binden fazla insan hayatını kaybetti. Terörün doğrudan maliyeti 2 trilyon doları buluyor. Terör sadece terör olarak kalmadı, terör üzerinden farklı sektörler türedi. Terör meselesi üzerinden siyasi istismar yapanlar oldu. Türkiye terör baronlarının istismarına da maruz kaldı. Merhum Özal döneminde cesur adımlar atıldı ancak içeriden ve dışarıdan sabotajlarla bu girişimler engellendi. Birçok annenin yüreğine ateş düştü, Türk Kürt kardeşliği büyük yaralar aldı. Ülkemizi ve Kürt kardeşlerimizi terör belasından kurtarmak için çok fazla çaba verdik." dedi.

"Adına sessiz devrim dediğimiz tarihi adımlar attık, terör örgütünün beslenme alanlarını kuruttuk." ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti:

"Biz bu süreçte şunu da gördük, terör örgütü kanlı eylemler yaparken içeride muhalefet iktidarı yıpratmak için bu saldırıları acımasızca kullandı. Terör belasından kurtulma umudu doğunca da 'bunlar çözmesin de gerekirse terör devam etsin' diyenler çıktı. 'Edirne'ye Enver gireceğine Bulgar girsin' diyenler gibi bize de 'Türkiye'de terörü bu iktidar bitireceğine devam etsin' diyenler çıktı. 15 Temmuz'a kontrollü darbe iftirası atanları da hiçbir zaman unutmayacağız. Bölücü terör örgütü çıkıyor, kendini feshettiğini silah bırakacağını açıklıyor, bir ihanet sayfasının tamamen kapanması için bir pencere aralanıyor, vatandaşlarımız terörden kurtuluyoruz diyerek sokaklarda sevinç halayları çekiyor, birileri karalar bağlamış durumda. Neredeyse terör örgütüne yalvarıp bizi bırakıp gitme diye ağlayacaklar."

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin büyük ve kudretli bir devlet olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye hiçbir zaman diz çökmez ve çökmemiştir. 40 yılda ağır bedeller ödendi ancak bu mesele artık bir hal yoluna konulmuştur. Devletimizin toprak bütünlüğü, milletimizin birlik ve beraberliği, üniter yapımız, bayrağımız, resmi dilimiz asla tartışma konusu değildir. Cumhuriyetimizin temel niteliklerine dokunulmasına önce bir karşı çıkarız. Terörsüz Türkiye çabalarının zorlaştırılmasına izin vermeyiz." dedi.

"BİZ SAYIN BAHÇELİ İLE NE YAPTIĞIMIZI ÇOK İYİ BİLİYORUZ"

"Kimsenin kaygısı, korkusu, endişesi olmasın." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz Sayın Bahçeli ile ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz. Devletimizin tüm kadroları ne yaptığını çok iyi biliyorlar. Terörsüz Türkiye girişimimizde ülkemizin refahı, huzuru önündeki bir engeli de çekip atıyoruz. Terörsüz Türkiye de en çok ekonominin önündeki engelleri ortadan kaldıracaktır." ifadelerini kullandı.