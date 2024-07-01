İhtiyaç sahipleri ile hayırseverler arasında köprü olan Sultangazi Aile Destek Evi, binlerce aileye yardım eli uzatıyor. Giyimden kırtasiyeye geniş bir yelpazede malzeme desteği sağlayan SUDE, ihtiyaç sahibi ailelere 20 milyon lira değerinde destek sağladı.

İlçede uzatılmamış el kalmasın diye çalışan Sultangazi Belediyesi, ihtiyaç sahibi aileleri yalnız bırakmıyor. Sultangazi Aile Destek Evi (SUDE); ihtiyaç sahipleri ile hayırseverler arasında köprü olmayı sürdürüyor. Onlara giyimden gıdaya, medikalden temizlik malzemelerine kadar destek sağlamaya devam ediyor.

Kart tanımlanıyor

İhtiyaç sahibi aileler belediyeye başvurabiliyor. Yapılan incelemeler sonucunda Sultangazi Aile Destek Evi’nden yararlanma kriterlerine sahip olduğu tespit edilen ailelere belli bir miktarı içeren kart tanımlanıyor. SUDE’ye gelen aileler ihtiyaçları doğrultusunda bir mağazadan alışveriş yapar gibi giyimden temizlik malzemesine belediyenin tanımladığı kartla alabiliyor.

"İhtiyaç sahibi ailelerimizin yanındayız"

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, “Sultangazi Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışıyla ilçemizde hizmet ulaşmamış kesim kalmasın diye tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte titiz bir çalışma yürütüyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerimizi yalnız bırakmıyor, her fırsatta onların yanında olduğumuzu yaptığımız çalışmalarımızla gösteriyoruz. SUDE de önemli hizmetlerimizden bir tanesi. Hayırseverlerle ihtiyaç sahibi ailelerimizin arasında köprü görevi görüyoruz. SUDE ile ailelerimize gıda, giyim, kırtasiye, hijyen gibi malzeme desteği sağlıyoruz. Bu güne kadar ailelerimize 20 milyon liralık bir yardım yaptık, yapmaya da devam ediyoruz” diye konuştu.