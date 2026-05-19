Arnavutköy'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen etkinlikler binlerce vatandaşın katılımıyla büyük bir coşku içerisinde gerçekleştirildi. Gün boyu süren programlarda renkli görüntüler ortaya çıktı.

Arnavutköy'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen kutlama programları sabah saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen çelenk sunma töreniyle başladı. Törenin ardından Arnavutköy Belediyesi önünden başlayan bisiklet turu ile gençler ve vatandaşlar bayram coşkusunu ilçenin sokaklarına taşıdı. Program kapsamında düzenlenen Gençlik Koşusunda ise genç sporcular kıyasıya mücadele etti. Kutlamalar kapsamında gerçekleştirilen kortej yürüyüşü renkli görüntülere sahne oldu.

Gençler çeşitli sportif ve kültürel aktivitelerle buluştu

Gençler ve vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla marşlar eşliğinde yürüdü. İlçe genelinde bayram havasının hakim olduğu etkinliklerde vatandaşlarda korteje yoğun ilgi gösterdi. Arnavutköy Şehir Parkı'nda devam eden etkinliklerde ise gençler gün boyunca çeşitli sportif ve kültürel aktivitelerle buluştu. Program boyunca gerçekleştirilen karate gösterileri, halk oyunları performansları, jimnastik gösterileri ve güreş müsabakaları vatandaşlardan yoğun alkış aldı. Gün boyu süren kutlamalar kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Ödül töreninde genç sporcuların heyecanı ve mutluluğu dikkat çekti.

'19 Mayıs, Cumhuriyete giden yolun ilk adımıdır'

Programda konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu, 19 Mayıs 1919'un Türk milletinin yeniden dirilişinin başlangıcı olduğunu belirterek, '19 Mayıs 1919 aslında cumhuriyete giden yolların taşlarının döşenmesi anlamına gelmektedir' dedi.

Gençlere seslenen Hersanlıoğlu, Türkiye'nin geleceğinin gençlerin omuzlarında yükseleceğini ifade ederek, devletin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gençlerin önünü açmak adına spor, sanat, bilim ve teknoloji alanlarında önemli çalışmalar yürüttüğünü söyledi. Hersanlıoğlu, gençlerin kendilerini en iyi şekilde yetiştirmesi gerektiğini vurgulayarak, 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti sizlerin sayesinde daha da güçlü hale gelecek' ifadelerini kullandı.

'Gençler Türkiye Yüzyılı'nın En Büyük Gücüdür'

Arnavutköy Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Kurt ise 19 Mayıs'ın milletin bağımsızlık umutlarının inanca dönüştüğü tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirterek, gençlerin bugün bilimden teknolojiye, sanattan spora kadar her alanda önemli başarılara imza attığını söyledi.

Arnavutköy'de gençlere yönelik yatırımların sürdüğünü ifade eden Kurt, ilçeye kazandırılan spor tesisleri, bilim merkezleri, kütüphaneler, sanat akademileri ve eğitim destekleriyle gençlerin gelişimine katkı sunulduğunu kaydetti. Kurt, 'Sizler yalnızca geleceğimizin değil, bugünümüzün de en büyük gücü ve enerjisisiniz' dedi.

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları Arnavutköy'de gün boyu süren etkinliklerle coşku içerisinde tamamlandı.

Öte yandan programa, İstanbul Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu, Arnavutköy Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Kurt katıldı.