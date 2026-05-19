Balıkesir'in Edremit ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı büyük bir coşku ve yoğun katılımla kutlandı. Edremit Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerde binlerce vatandaş ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle yürürken, ünlü sanatçı Melek Mosso şarkılarıyla bayram coşkusunu zirveye taşıdı.

Balıkesir'in Edremit ilçesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen görkemli etkinliklere sahne oldu. Cumhuriyet ve bağımsızlık ruhunu meydanlara taşıyan kutlamalar kapsamında, 18 Mayıs akşamı Altınoluk Mahallesi'nde dev bir fener alayı gerçekleştirildi. Altınoluk Köy Meydanı'ndan başlayan yürüyüşte binlerce vatandaş, 150 metrelik Türk bayrağı ve Atatürk posterleri eşliğinde, marşlar ve sloganlar eşliğinde kordon boyuna kadar yürüdü.

Protokol ve binlerce vatandaş omuz omuza

Yürüyüşe, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, CHP Edremit İlçe Başkanı Emin Yalçıntaş, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve her yaştan binlerce kent sakini katıldı. Meşalelerin aydınlattığı kordon boyunda fener alayının tamamlanmasının ardından, bayram coşkusu konser alanına taşındı.

Başkan Ertaş: 'Cumhuriyet kolay kazanılmadı'

Konser öncesinde alanı dolduran binlerce vatandaşa seslenen Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, 19 Mayıs'ın esarete boyun eğmeyen bir milletin yeniden doğuş simgesi olduğunu vurguladı. Başlatılan bağımsızlık mücadelesinin üzerinden geçen zamana dikkat çeken Başkan Ertaş, 'Bu akşam Altınoluk'ta ortaya çıkan bu muhteşem tablo, Atatürk'e olan bağlılığımızın en güçlü göstergesidir. Gerçekleştirdiğimiz fener alayı yalnızca bir yürüyüş değil; Cumhuriyet'e, demokrasiye ve özgürlüğe sahip çıkma yürüyüşüdür. Çünkü Cumhuriyet kolay kazanılmadı, bu topraklarda büyük bedeller ödendi' dedi.

'Cumhuriyetimizi gençler geleceğe taşıyacak'

Konuşmasında gençlere özel bir parantez açan Başkan Ertaş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu anlamlı günü gençliğe armağan etmesinin derin bir güveni temsil ettiğini belirtti. Ertaş, 'Geleceğimizin gençlerin ellerinde yükseleceğini biliyordu. Sizlerden beklentimiz; düşünen, sorgulayan, üreten ve bilimin ışığında yürüyen bireyler olmanızdır. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında; daha adil, daha özgür ve daha demokratik bir Türkiye için mücadelemizi sürdüreceğiz' ifadelerini kullanarak tüm kurtuluş kahramanlarını rahmet ve minnetle andı.

Melek Mosso'dan unutulmaz performans

Konuşmaların ardından sahne alan ünlü sanatçı Melek Mosso, sevilen şarkılarını Edremitliler için seslendirdi. Alanı hıncahınç dolduran binlerce kişi, ünlü sanatçının şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ederek unutulmaz bir bayram akşamı yaşadı. Gecenin sonunda Belediye Başkanı Mehmet Ertaş tarafından sanatçı Melek Mosso'ya günün anısına çiçek takdim edildi. Kutlama programı; Başkan Ertaş, CHP İlçe Başkanı Emin Yalçıntaş, belediye başkan yardımcıları ve protokol üyelerinin sahnede vatandaşlarla birlikte İzmir Marşı ve 10. Yıl Marşı'nı söylemesiyle coşku içinde son buldu.