Çanakkale'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 107'nci yıl dönümü etkinlikleri Cumhuriyet Meydanı'nda Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan'ın Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başladı. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan, 'Bugün bir milletin bitti denilen yerden yeniden ayağa kalkışının, prangaları parçalayıp bağımsızlığa yürüyüşünün 107'nci yıldönümüdür. Bugün Samsun'da yakılan o ilk meşalenin sıcaklığını hala yüreğimizde hissettiğimiz umudun, inancın, gençliğin günüdür. Bizler bugün burada sadece bir anma törenine değil, aynı zamanda bir bayramın coşkusu etrafında kenetlenmiş durumdayız. 19 Mayıs bir milletin çocuklarına ve gençlerine duyduğu güvenin dünyadaki en eşsiz tescilidir. Bizim için bu bayram durmamaktır, yorulmamaktır ve her sabah daima güçlü Türkiye idealine uyanmaktır. Şunu unutmayalım ki, Samsun ufkunda doğan o bayram güneşi, enerjisini Çanakkale'nin geçilmez siperlerinden almıştır. Bu toprakların evlatları 1915'te gösterdikleri o sarsılmaz iradeyi 19 Mayıs ruhuyla birleştirerek bizlere bu hür vatanı ve bu muhteşem bayramı armağan etmiştir. Dünyamız hızla değişiyor. Yapay zekanın, dijital dönüşümün ve sınır tanımayan bir teknolojinin hüküm sürdüğü yeni bir düzene giriyoruz. Bu baş döndürücü hız içerisinde pusulanız bugün kutladığımız bayramın özündeki milli ruh olmalıdır. Biz istiyoruz ki bu bayramların coşkusu sadece meydanlarda kalmasın, labaratuvarlarda keşfe, sahalarda madalyaya, gençlik merkezlerimizde ise geleceğin büyük Türkiye vizyonuna dönüşsün. Spor bu bayramın edin dinamik yüzüdür. Gençlerimizin sahadaki her başarısı, disiplini ve centilmenliği aslında 19 Mayıs ruhunun modern bir tezahürüdür. Onlar ter döktükçe bayrağımız yükselecek, onlar azmettikçe Türkiye büyüyecektir' dedi.

Konuşmanın ardından Cumhuriyet Meydanı, İnönü Caddesi, Ziveriye Sokak ve Kayserili Ahmet Paşa Caddesi üzerinden Çağlar Kaynak basketbol sahasına kadar bayrak yürüyüşü gerçekleştirildi. Türk bayrağı ile Atatürk portresinin taşındığı yürüyüşe katılanlar, ellerindeki Türk bayrakları ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 107'nci yıl dönümünü coşkuyla kutladı. Bayram, Gençlik Festivali kapsamında kordon boyunda gün boyu çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Törene, Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, daire amirleri, gaziler, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı.