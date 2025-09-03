Bursa’da 1960 yılından bugüne Bursa’da görev yapmış büyükşehir belediye başkanları tarafından kullanılan başkanlık konutunun yerine inşa edilen ‘Süleyman Çelebi Külliyesi 1,5 yılda tamamlandı. 06 Aralık 2023 tarihinde kazma vurularak inşasına başlanılan ve aslına uygun inşaat edilen külliye ve caminin açılışına, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ve çok sayıda davetli katıldı.

Maneviyatlı Şehir Bursa’nın manevi mimarlarından birinin de Mevlit yazarı ve Ulu Cami’nin ilk imamı Süleyman Çelebi olduğunu belirten Ak Parti İl Başkanı Davut Gürkan, "Herkesin Mevlid Kandili’ni kutluyorum. Resm-i Kürşad Süleyman Çelebi Türbesi ve Cami, yapılışı itibariyle tekrardan buraya kazandırılması itibariyle, Bursa için çok önemlidir. Bir önceki belediye başkanı Alinur Aktaş döneminde başlatılan bu çalışmanın bugün açılışını gerçekleştirmemiz bizler için çok kıymetlidir. İnşallah buranın çevresinin tekrardan inşasının tamamlanmasıyla çok güzel bir yeri Bursa’ya kazandırmış olacağız" diye konuştu.

Bursa İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır ise, "Süleyman Çelebi Hazretlerinin bulunduğu hazire ve daha nice 30-40 tane evliyanın ve ulemanın bulunmuş olduğu Yoğurtlu Baba zaviyesinde bir mescit inşa edildi. Bugün açılmasının önemi daha büyük. Müslüman olmak, aidiyet duygusunun belli şartları var. Medeniyeti, tarihinizi ve size bırakılan mirası bırakmamak zorundasınız. Vefa insanı insan eden en büyük değerdir. İnsan vefası yoksa o insan değildir. Önce Allah’a, sonra Resulullah’a, sonra ecdada bir vefa borcu var. Bize bu vatanı bırakan ve bu vatanın üzerinde yaşamayı vesile kılan ecdadımızın vatanı üzerinde yaşamaya hakkımız var. Ama onların mezarlarının üzerinde yaşama lüksümüz yok" dedi.