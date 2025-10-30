Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Arnavutköy-Halkalı Kesimi İnceleme ve Test Sürüşü programında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Hattımızın tamamını 2026 yılının ilk çeyreğinde hizmete almayı hedefliyoruz. Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro projesi adı altında; tamamı yeraltında olan metro sınıfında Türkiye’nin en uzun ve en hızlı, dünyanın da en uzunlarından biri olacak 69 km’lik bir ring hattını tamamlamış olacağız. İstanbul genelinde inşa ettiğimiz toplam hat uzunluğu ise 188,3 kilometreye ulaşmış olacak" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı - İstanbul Havalimanı Metro Hattı Arnavutköy-Halkalı Kesimi İnceleme ve Test Sürüşü programına katıldı. Program kapsamında çalışmalar hakkında bilgi alıp incelemelerde bulundu.

"Türkiye genelinde kent içi raylı sistem hattı uzunluğu yaklaşık 434 kilometreye ulaştı"

Türkiye genelindeki raylı sistem hattının yaklaşık 434 kilometreye ulaştığını belirten, bakan Uraloğlu, "Bugün, Türkiye genelinde tamamlayarak vatandaşımızın hizmetine sunduğumuz kent içi raylı sistem hattı uzunluğu yaklaşık 434 kilometreye ulaştı. Ayrıca Bakanlık olarak 122 km kentiçi raylı sistem hattının yapımını da sürdürüyoruz. 297 km yeni hattın yapımını da planlıyoruz. Yapımı devam eden ve planladığımız projelerimizi de hayata geçirdiğimizde bakanlık olarak bugüne kadar ülkemiz genelinde inşa ettiğimiz 434 km kent içi raylı sistem uzunluğunu yaklaşık 853 km’ye çıkarmış olacağız" ifadelerini kullandı.

"İstanbul genelinde 161,8 kilometre raylı sistem hattını hizmete açtık"

Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metro Hattı’nın Ümraniye Spor Köyü’ne kadar uzatacak yeni bir projenin daha bakanlık sorumluluğunda yapılacağını açıklayan Uraloğlu, İstanbul’un trafiğini rahatlatmanın en büyük anahtarı da hiç şüphesiz raylı ulaşım projeleridir. Bu doğrultuda bugüne kadar İstanbul genelinde 161,8 kilometre raylı sistem hattını hizmete açtık. Ancak durmuyor, devam ediyoruz! Şu anda, bir araya geldiğimiz Halkalı-İstanbul Havalimanı hattının Halkalı-Arnavutköy kesimi ve Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metrosu olmak üzere toplam 22 kilometre uzunluğundaki hatlarda yapım çalışmalarını 7-24 sürdürüyoruz. Ayrıca Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metro Hattı’mızı Ümraniye Spor Köyü’ne kadar uzatacak yeni bir projeyi daha bakanlığımızın sorumluluğuna aldık. Kazım Karabekir-Topağacı-Ümraniye Spor Köyü Raylı Sistem Hattı ile Bosna Bulvarı’ndan itibaren Yavuztürk, Kazım Karabekir, Topağacı ve Ümraniye Spor Köyü istasyonlarını hizmete alarak 4,5 kilometre uzunluğunda yeni bir hat daha kazandıracağız. Böylece, yapımı devam eden hat uzunluğumuz 26,5 kilometreye, İstanbul genelinde inşa ettiğimiz toplam hat uzunluğu ise 188,3 kilometreye ulaşmış olacak" dedi.

Entegrasyonu sağlanan hatlarla ilgili konuşan Uraloğlu, "Bildiğiniz üzere İstanbul Havalimanı Raylı Sistem Hattı projesi adı altında Gayrettepe’den Halkalı’ya bağlantı sağlayacak hattımızın Kağıthane-İstanbul Havalimanı kesimini 22 Ocak 2023’te, Kağıthane - Gayrettepe arasını ise 29 Ocak 2024 tarihinde hizmete sunmuştuk. 7 istasyondan oluşan 31,5 kilometre uzunluğundaki Halkalı-İstanbul Havalimanı Metromuzun 14 kilometre uzunluğundaki Arnavutköy-İstanbul Havalimanı kesimini ise geçen yıl Mart ayında hizmete almıştık. Bu kesimde açılan Arnavutköy-Hastane ve Taşoluk İstasyonlarıyla; Arnavutköy - İstanbul Havalimanı- Gayrettepe ile bütünleşik olarak İstanbul Havalimanı İstasyonundan devamla; İstanbul Havalimanı’nda; yapacağımız hızlı tren hattı,Kağıthane İstasyonunda; Mahmutbey-Mecidiyeköy-Kabataş Metro Hattı, Gayrettepe İstasyonunda; Yenikapı - Hacıosman Metrosu ve Metrobüs ile entegrasyon sağladık. Bu entegrasyonlar sayesinde; Arnavutköy-İstanbul Havalimanı arasını 8 dakikada, Arnavutköy-Göktürk arasını 20 dakikada, Arnavutköy-Kağıthane arasını 32 dakikada, Arnavutköy-Gayrettepe arasını 41 dakikada, Arnavutköy- Beşiktaş arasını ise 44 dakikada kat ederek metro konforu ile hızlı ve güvenli bir şekilde sağlamış olduk" şeklinde konuştu.

Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: "17,5 km’lik Arnavutköy-Halkalı hattımızda çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Aslında biz bu kesimi de bitirdiğimizde Halkalı- İstanbul Havalimanı- Gayrettepe Metro Projesi adı altında; tamamı yeraltında olan metro sınıfında Türkiye’nin en uzun ve en hızlı, dünyanın da en uzunlarından biri olacak 69 km’lik bir ring hattını tamamlamış olacağız. Projemizin son durumunu da özetleyecek olursak; Ana hat tünellerinde, 6,60 metre çapında 8 adet TBM kullanarak toplam 55.600 metrelik hat tünelini tamamlayarak tünel kazılarını bitirdik. Tünel kaplama betonu imalatlarını tamamladık. İstasyonlarda, makas yapılarında ve servis istasyonlarındaki inşaat çalışmalarında betonarme imalatlarını bitirdik. İstasyonlarının ince inşaat işlerinde yüzde 97 seviyesindeyiz. Elektromekanik işlerindeki çalışmalarda ise yüzde 91 oranında ilerleme sağladık. Test ve Devreye alma çalışmalarına devam ediyoruz. Sinyalizasyon sisteminin trenli dinamik haberleşme testleri Halkalı Stadı İstasyonuna kadar yapıldı ve test çalışmalarımız devam ediyor. Tren entegrasyonunun tamamlanmasına ardından sinyalizasyon testlerine başlayarak sertifikalandırma sürecine de geçeceğiz."

"Hattımızın tamamını 2026 yılının ilk çeyreğinde hizmete almayı hedefliyoruz"

Hattın tamamının 2026 yılının ilk çeyreğinde açılacağını söyleyen Uraloğlu, "Özetle şu anda yapımları devam eden;Fenertepe,Kayaşehir, Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı İstasyonlarında ince işler, peyzaj çalışmaları ve elektromekanik imalatlarımız tamamlanma aşamasına gelmiş durumda. Bu istasyonlarımızın tamamlanması ile de;Kayaşehir İstasyonunda; Bakırköy-Kirazlı-Başakşehir-Kayaşehir Metrosu ile,Olimpiyatköy İstasyonunda; Ataköy-İkitelli-Olimpiyat Metrosu ile Halkalı Stadı İstasyonunda; Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt Metrosu ile, Halkalı İstasyonunda ise Yenikapı-Kirazlı-Halkalı Metrosu ve MARMARAY ile entegrasyon sağlanacak. Bu entegrasyonlar sayesinde Halkalı-İstanbul Havalimanı arasını: 30 dakikada Halkalı-Göktürk arasını 43 dakikada, Halkalı-Kağıthane arasını 54 dakikada, Halkalı-Gayrettepe arasını 57 dakikada, Küçükçekmece-Kemerburgaz arasını 50 dakikada, Başakşehir (Metrokent)-Kağıthane arasını ise 48 dakikada kat etmeye başlayacağız. Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Projemizin teknolojik altyapısı ve araçları da ülkemizin yerli ve milli üretim gücünü yansıtıyor. İlk defa yerli ve milli imkanlarla, bakanlığımızca desteklenen bir proje ile ASELSAN tarafından geliştirilen sinyalizasyon sistemini de bu hattımızda kullandık. Şu ana kadar hatlarımızda yaklaşık 24,5 milyon yolcu taşıdık. Ancak 15 Aralık’ta asıl sertifikasyon süreçleri başladığında, metro araçlarımız sürücüsüz olarak bu testlerden geçecek. Ayrıca şu anda sürücülü olarak hizmet veren kullanımdaki 10 setimizi de kademeli olarak sürücüsüz sisteme dönüştüreceğiz. Sertifikasyon sürecinin başarıyla tamamlanmasının ardından hattımızın tamamını da 2026 yılının ilk çeyreğinde hizmete almayı hedefliyoruz" dedi.

"İstanbul’un ulaşım sorununu artık yüzeyden çözmek mümkün değil"

"İstanbul’un ulaşım sorununu artık yüzeyden çözmek mümkün değil" diyen bakan Uraloğlu, "Her zaman dile getirdiğimiz üzere İstanbul’un ulaşım sorununu artık yüzeyden çözmek mümkün değil. Yapılan Çalışmalar İstanbul’un 1004 km metro hattına daha ihtiyacı olduğunu gösteriyor. İstanbul’un şu anda 380 km metro hattı var ve Bakanlığımızın bu yeni hattımızla birlikte yapımı devam eden projeleri bittiğinde İstanbul’un raylı sistem uzunluğu 407 kilometreye çıkacak. Demek ki yaklaşık 600 kilometrenin üzerinde bir metro hattı daha yapılması gerekiyor. İstanbul gibi tarihi ve kültürel bir hazinenin modern çağın gerekleriyle buluştuğu bir şehirde, raylı sistemler vazgeçilmezdir" ifadelerini konuştu.