Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, kış mevsimi ile birlikte gelen olumsuz hava şartlarının etkilerine rağmen yol çalışmalarına devam ediyor.

Yolların rutin bakımı, tespit edilen hasarlı bölgeler ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda harekete geçen Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği çalışmalarla yine göz doldurdu.

Altınova Mahallesi, Aydoğdu Mahallesi, Bahçelievler Mahallesi Gündoğdu Mahallesi, Namık Kemal Mahallesi, Topağaç Mahallesi ve Zafer Mahallesi’nde taş tamir çalışması yapan Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri, Alınteri Sokak, Yağmur Sokak, Seda Sokak, Yunus Emre Sokak, Kırmızıgül Sokak, Gülçin Sokak, Filiz Sokak, Dilara Sokak, Dereli Sokak, Yalçınkaya Sokak, Başyiğit Sokak, Karahan Sokak, Softuoğlu Sokak ve Vekil Sokak’ta yol sorununu ortadan kaldırdı.

Atatürk Mahallesi 300. Sokak, 301. Sokak, 302. Sokak, Namık Kemal Mahallesi İklim Sokak ve Elmas Sokak’ta yol tesviye ve malzeme serimi yapan Süleymanpaşa Belediyesi, Karadeniz Mahallesi Düzköy Caddesi’nde ise yağmur suyu hattı çekimi ve yastıklama çalışması gerçekleştirdi.

Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Değirmenaltı Mahallesi Dereboyu Caddesi, Değirmenaltı Mahallesi Yılmaz Büyükerşen Caddesi, Ortacami Mahallesi Soysal Sokak ve Ortacami Mahallesi Yunus Bey Caddesi’nde ise kaldırım çalışması yaparak çalışmalarına devam etti.