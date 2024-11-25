İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Kolombiya’nın Ankara Büyükelçisi Julio Anibal Riano Velandia'yı makamında ağırladı.İZMİR (İGFA) - Kolombiya’nın Ankara Büyükelçisi Julio Anibal Riano Velandia ve beraberindeki heyet, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette; İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ramazan Tezcan, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve Kolombiya’nın İzmir Fahri Konsolosu Eli Alharal da yer aldı. Büyükelçi Julio Anibal Riano Velandia, İzmir'in Kolombiya'dan kardeş kentleri olabileceğini dile getirdi. Başkan Tugay da ikili ilişkilerin gelişmesi adına tüm projelere hazır olduklarını söyledi.

Kolombiya ile ilişkilerini geliştirmek istediklerini ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Kolombiya'yı 2025 yılında düzenlenecek 94'üncü İzmir Enternasyonal Fuarı'na (İEF) davet etti. Tugay, karşılıklı kültür sanat projelerini hayata geçirmek ve kardeş kent çalışmalarını da başlatmak istediklerini belirtti.

Kolombiya’nın Ankara Büyükelçisi Julio Anibal Riano Velandia, ülkesinden çok sayıda turistin Türkiye'de İzmir'i tercih ettiğini söyledi. Velandia, Başkan Tugay'ın İEF daveti ve kardeş şehir ilişkileri için de hemen çalışmaya başlayacaklarını belirtti.