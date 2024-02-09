Osmanlı Devleti’nin 34. Padişahı olarak 1876 yılında tahta çıkan ve devletin en zor dönemlerinde 33 yıl boyunca görevde kalan Sultan 2. Abdülhamid Han, 10 Şubat 1918’de hayata gözlerini yumdu. Osmanlı Devleti’nin iz bırakan sultanlarından olan Abdülhamid Han’ın vefatının 106’ncı yılında, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Sultan Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneği iş birliğinde anma programı düzenlenecek.

6 YILDA ONLARCA PROGRAMA İMZA ATILDI

Sultan Abdülhamid Han’ın vefat yıl dönümü olan 10 Şubat Cumartesi günü 15.00’da Orhan Camiinde Mevlid-i Şerif okutulacak. Anma programına ilişkin dernek binasında basın toplantısı düzenleyen Sultan Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Turgay Yazıcı, tüm İnegöl ve Bursa halkını davet etti. Dernek hakkında da bilgiler veren Yazıcı, şöyle konuştu: “Sultan Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneği 2018 yılında İnegöl merkezli olarak kuruldu. 6 yıldır da burada faaliyetlerine devam etmekte. Burası kuruluş toprakları, kadim topraklar. Bursa, payitahtın ilk başkenti. Bu süreçte şehrimizde ve farklı şehirlerde birçok program icra ettik. Seminerler, konferanslar, eğitimler düzenledik.”

SULTAN ABDÜLHAMİD HAN ORHAN CAMİİNDE DUALARLA ANILACAK

“10 Şubat tarihi, Sultan Abdülhamid Han’ın vefat yıl dönümü. Bu yıl Cennet Mekan Sultan Abdülhamid Han’ın vefatının 106’ncı yıl dönümü. Bizler de Bursa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 10 Şubat Cumartesi günü 15.00’da Bursa’da Orhan Camisinde bir mevlit programı düzenliyoruz. Bu programa tüm ilçe halkımızı, Abdülhamid Han sevenlerini davet etmek istiyorum.”

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ALİNUR AKTAŞ’A TEŞEKKÜR

“Eylül ayında da yine Büyükşehir Belediyemizle birlikte Sultan Abdülhamid Han’ın doğum yıl dönümü vesilesiyle bir program düzenlemiştik. Birçok kurum da katıldı bu programa. Darülaceze Başkanlığı, Beyazıt Devlet Kütüphanesi ve Arkeoloji Müzesinin de katılımlarıyla yapılmıştı o program. Bursa Büyükşehir Belediyemizin mihmandarlığında, Alinur Aktaş Başkanımızın destekleriyle hazırlanmış çok özel bir eser oluşturuldu. Abdülhamid Han dönemindeki kurumların fotoğrafları, bilgileri gibi pek çok kıymetli bilgi var. Bu vesileyle hem daha önce verdiği destekler hem de yarın yapılacak organizasyon için Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’a bir kez daha teşekkür ediyorum.”

“TÜM ABDÜLHAMİD HAN SEVDALILARINI DERNEĞİMİZE BEKLİYORUZ”

“Derneğimizin yeri İnegöl’de Atatürk Bulvarı üzerinde Kaptan İş Hanı 2’nci katında. Tarihe ilgili, Sultan Abdülhamid’e sevdası olan herkesi bekliyoruz.”