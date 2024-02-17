Sultanbeyli Girişimci İşadamları Derneği (SUGİAD) tarafından düzenlenen geleneksel 7. SUGİAD En İyiler Ödül Töreni, İBB Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde görkemli bir şekilde gerçekleşti. İş, siyaset, sanat, eğitim ve medya dünyasından birçok ismin katıldığı törende, farklı sektörlerden başarılı isimler "en iyiler" ödülleriyle ödüllendirildi.

Törende, Sultanbeyli’ye hizmetlerinden dolayı "Emek Ödülü"ne layık görülen Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin’e ödülünü SUGİAD Başkanı Mahmut Kokmaz takdim etti. Ayrıca, kamuoyunda "Aybüke öğretmen" olarak bilinen şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ın anısına verilen "Geleneksel Vefa Ödülü" ise babası Sadık Yalçın’a sunuldu. Ödül, Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin ve Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin tarafından takdim edildi.

Bu yılın temasını "Adil Bir Dünya" olarak belirleyen SUGİAD, Sultanbeyli İlçe Milli Eğitim iş birliğinde, ilçedeki tüm okullarda "Adil Bir Dünya" teması ile yarışmalar düzenledi ve en iyilerine gece hediyeleri takdim edildi.

Toplam 72 okulda yapılan yarışmada, ilkokullarda resim, ortaokullarda şiir, liselerde ise kompozisyon yarışmaları düzenlendi. Yarışma birincileri, ilçe milli eğitimde kurulan değerlendirme komitesi tarafından belirlendi.

Yarışma birincileri şunlar oldu:

Resim Yarışması Birincisi: Ferhan Begüm Benli

Şiir Yarışması Birincisi: Ecrin Celep

Kompozisyon Yarışması Birincisi: Sena Nur Tığlı

Birincilere Sultanbeyli Kaymakamı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü tarafından laptop hediyeleri takdim edildi.

Gecede, siyaset ve iş dünyasının renkli simaları da yer aldı. Bu anlamlı etkinlikte başarılı isimlerin ödüllendirilmesi, Sultanbeyli’nin başarılarla dolu geleceği için umut verici bir adım oldu.