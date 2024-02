Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası tarafından düzenlenen ‘Bayram Şenpınar Vefa Gecesi’ konserinde, sahneye çıkıp ‘İlle de Roman olsun’ ve ’Gönlümün Sultanısın’ şarkılarını seslendirdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestrası bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası, Bursalı usta sanatçı ‘Bayram Şenpınar’ adına vefa gecesi konseri düzenlendi. Programa, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, siyasi parti temsilcileri, şehir içi ve şehir dışından gelen Roman Dernekleri’nin başkanları ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Söz ve müzikleri usta sanatçıya ait olan eserlerin seslendirildiği gecede, Devran Şengümüş, Burak Çideman, Esra Erduvan ve Bayro Şenpınar sahne alarak dinleyenlere keyifli bir akşam yaşattı. Müzik severlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde, Karagöz Halk Dansları Topluluğu’nun da sahne alarak Bursalılara çoşku dolu anlar yaşattı. Konserin son bölümünde ise usta sanatçı Bayram Şenpınar sahne alarak ‘Koca Çınar’ adlı eserini sevenleri için seslendirdi.

Programın sonunda sahne çıkarak usta sanatçıyı tebrik eden Başkan Alinur Aktaş, Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası’nın çok güzel işlere imza attığını söyledi. 15 farklı şehirden 30’a yakın Roman Dernek Başkanı’nı ve yöneticilerini Bursa’da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirten Başkan Aktaş, “Sanatçımız Bayram Şenpınar vesilesiyle buluşmak istedik. Romanlar, keyifli ve eğlenmeyi seven insanlardır. Dostlarıyla beraber ağlamayı, üzülmeyi, gülmeyi seven insanlardır. Bu çeşitlilikler aslında toplumumuzun bir zenginliğidir. Önemli olan iyi insan olabilmektir. Roman kardeşlerimizin on parmağında on marifet var. Belediyemizdeki Roman çalışma arkadaşlarımızın hünerlerine de şahidim. Ama bu toplumda yıllarca Romanlar görülmezken, yiğit adam Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan çıktı ve bu konuda farkındalık ortaya koydu. Artık hep beraber eğlenmeyi, gülmeyi, ağlamayı da biliyoruz. Bu güzellikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız” dedi.

Konuşmasının ardından Başkan Aktaş ‘İlle de Roman olsun’ ve ’Gönlümün Sultanısın’ şarkılarını seslendirirken, salonu dolduranlar ayağa kaldırarak hem alkışları hem de eşlik etti. Programın sonunda Başkan Aktaş tarafından sanatçılara günün anısına çiçek takdim etti.