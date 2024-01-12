Sultanbeyli Belediyesi, aile ekonomisine katkı sunmak isteyen kadınlara yönelik, “Marifet Mutfağı” projesini hayata geçirdi. Marifet Mutfağı, yapılan açılış programıyla hizmet vermeye başladı.

Sultanbeyli Belediyesi, kadın el emeğinin geçim kaynağına dönüşmesini sağlamak ve kadın istihdamını artırmak için Marifet Mutfağı açılışını gerçekleştirdi. Bu projeyle girişimci kadınlar için birçok alanda, uzmanlar tarafından verilen eğitimlerle destek sağlanacak. Marifet Mutfağı’nda kendini geliştirmek ve aile bütçesine katkı sağlamak isteyen adaylar, başvurularının ardından mülakatlarla değerlendirilerek seçilecekler. Oluşturulan gruplar, çeşitli uzmanlık alanında eğitimler almakla birlikte deneyimli uzmanlardan bilgi ve tecrübe paylaşımlarıyla desteklenecek. Eğitimlere katılan Sultanbeylili hanımlar, el becerilerini geliştirmede ve üretim sürecinde uzmanlaşma konusunda yetkinlik kazanmış olacaklar. Ayrıca hanımlar çocuklarını, Çocuk Gelişim Uzmanlarının olduğu Çocuk Dostu alanına bırakarak eğitimlere katılabilme imkânına da sahip olacaklar.

Marifet Mutfağı Projesi; 2022 yılında Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Uyum İçin Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi (ENHANCER) Projesi kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hibe desteği alan çalışmalar içerisinde yer aldı. Ayrıca Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından düzenlenen 2022 yılı Altın Karınca Ödülleri’nde Sosyal Hizmetler kategorisinde HEMDEM Kadın Kooperatifinin Kurulması projesiyle ödül sahibi olmuştu.

Marifet Mutfağı’nın açılış programına AK Parti İstanbul Milletvekilleri Yıldız Konal Süslü, Rabia İlhan, İsmail Erdem; İlçe Kaymakamı Kemal Şahin ve sosyal medyada takipçileriyle paylaştığı tariflerle bilinen Şef Şükran Kaymak da katıldı. 7 milyonu aşkın takipçi sayısıyla Şef Şükran Kaymak’ın, aynı zamanda “Şükran Kaymak’la Çay Saati” adlı kitabı da bulunuyor.

Açılışta konuşan Sultanbeyli Belediyesi Başkanı Hüseyin Keskin, "Kadın emeğinin değere dönüştüğü Marifet Mutfağımızı İstanbulumuza Sultanbeylimize armağan etmiş olduk, hayırlı uğurlu olsun. Burada hanımefendilerin emeklerini değere dönüştürebilecekleri ve burada eğitim alabilecekleri bir mekan. Hem teorik anlamda eğitimler vereceğiz hem pratik anlamda hanımefendilerin el becerilerini geliştirmek üzere çok önemli sosyal bir projemizi başlatmış olduk. Tüm hanımefendilere ve dolayısıyla hanımefendilerin üreteceği o güzel yemekleri yiyecek olan tüm beyefendilere hayırlı olsun" dedi.

Açılış sonrası konuşan Şükran Kaymak, "Öncelikle böyle anlamlı bir projede yer almaktan çok mutluyum. Marifet mutfağı kadının emeğini değere dönüştüren bir proje. Ve hanımefendilerin istedikleri saatlerde burada istihdam sağlayıp aynı zamanda üretip aynı zamanda gelir elde etme kaynağı olan doğal lezzetli ve naturel ürünler. aynı zamanda kadının emeğine değer veren bir proje olduğu için de çok değerli ve anlamlı buluyorum" dedi.