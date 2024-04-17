Sultangazi Belediyesi, ilçenin çehresini değiştiren prestij cadde yapım çalışmalarına devam ediyor. Yapılan düzenlemelerle yeni görünümüne kavuşan Cebeci Mahallesi prestij caddesinde yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, vatandaşla bol bol sohbet etti.

İlçenin modern bir görünüme kavuşması için ‘Prestij Cadde’ uygulamalarına hız veren Sultangazi Belediyesi, proje kapsamında ilçe genelinde havai hatları yer altına alarak sokak ve caddelere yeni aydınlatma direkleri yerleştiriyor. Mevcut prestij caddeler de yenilenerek caddelerin daha estetik görünüme kavuşması sağlanıyor. Sultangazi Belediye binasının karşısındaki Cebeci Mahallesi prestij caddesi olan 2486. Sokak’ta komşulardan gelen talepler doğrultusunda çalışma başlatıldı. Caddenin peyzaj çalışmasıyla daha rengarenk bir görünüme kavuşması sağlanırken caddede bulunan bank, çöp kovası gibi kent mobilyaları da yenileriyle değiştirildi. Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, prestij cadde düzenlemesini yerinde inceledi. Esnaf ve vatandaşla bol bol sohbet eden Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, prestij cadde uygulaması hakkında komşularının fikrini aldı.

“Komşularımız yapılan düzenlemelerden duydukları memnuniyeti bizlere ilettiler”

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, “Prestij cadde uygulamamızla ilçemize estetik bir görünüm kazandırmaya devam ediyoruz. Mevcut prestij caddelerimizi de yenileyerek daha modern bir görünüme kavuşturuyoruz. Cebeci Mahallesi prestij caddemizi de komşularımızdan gelen talepler doğrultusunda yeni görünümüne kavuşturduk. Komşularımız yapılan düzenlemelerden duydukları memnuniyeti bizlere ilettiler. Onların görüşleri, talepleri bizler için çok kıymetli” dedi.