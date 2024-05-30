Sultangazi Belediyesi Eğitime Destek Akademisi (SEDA), sınava sayılı günler kala öğrencileri için motivasyon pikniği düzenledi. Halayların çekildiği, birbirinden lezzetli yemeklerin yenildiği piknikte Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun da gençlere eşlik etti.

Eğitimiyle dikkatleri üzerine çeken Sultangazi Belediyesi Eğitime Destek Akademisi, bu kez öğrencilerinin sınav stresini atması için piknik programı düzenledi. Hacı Bektaş-i Veli Şehir Ormanları’nda düzenlenen pikniğe Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ile SEDA öğretmenleri ve öğrencileri katıldı.

Başkan Dursun gençlerle bir arada

Birbirinden lezzetli ikramlıkların bulunduğu piknik sofrasında gençlerle bol bol sohbet eden Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, öğrencilerle top oynamayı da ihmal etmedi. Müziğin, halayın eksik olmadığı piknik, renkli görüntülere sahne oldu. Gönüllerince eğlenen gençler, sınav öncesi moral depoladı.

“Önce kendinize güvenin”

İyi bir insan olmanın da iyi bir meslek sahibi olmak kadar önemli olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, “Sınava çok az kaldı. İnşallah hepiniz istediğiniz üniversiteyi kazanacaksınız.. Sizler daima kendinize güvenin. Önce kendinize güvenin, ardından hedefinize odaklanın ve önünüzdeki engelleri aşarak yolunuza devam edin. İyi bir meslek sahibi olmak kadar daha iyi bir insan olmayı da önemseyin. Bu devletin sizin gibi pırıl pırıl gençlere ihtiyacı var. Bizler belediye olarak eğitime, gençlerimize önem veriyoruz. SEDA olarak da başarı grafiğimizi her yıl yukarılara taşıyoruz. Sizlere bir kez daha gireceğiniz sınavda başarılar diliyorum.” dedi.