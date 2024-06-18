Sultangazi Belediyesi, çocuklara bayram coşkusunu yaşatmak için bayrama özel dev bir oyun alanı kurdu. Birbirinden renkli aktivitelerin bulunduğu alanı ziyaret ederek çocuklar gönüllerince eğlendi. Oyun alanı bayramın son gününe kadar ziyaretçilerini bekliyor.

Sultangazi Belediyesi, bayramda çocukların doyasıya eğlenmesi için harekete geçti. Sultangazi Etkinlik Alanı’na dev bir oyun parkı kuruldu. Kaydıraktan tramboline, denge simülatöründen labirent kulesine kadar birbirinden eğlenceli oyuncakların bulunduğu alanda, çocuklara uzay deneyimi yaşatan planetaryum çadırı da oluşturuldu.

Çocukların bayram eğlencesi

Bayramın başlamasıyla dev bir lunaparkı andıran ücretsiz oyun parkına binlerce çocuk akın etti. Oyun alanındaki oyuncaktan oyuncağa koşan çocukların neşesi görülmeye değerdi. Alana gelen çocuklar oyuncakların dışında düzenlenen etkinliklerle de gönüllerince eğlendi. İkram edilen pamuk şekerler çocukların eğlencesini ikiye katladı.

“Çocuklarımız mutlu olsun diye”

Oyun alanının bayram sonuna kadar çocukları beklediğini belirten Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, “Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı’nı kutluyorum. Çocuklarımızın ileride bayram hâtıralarında yer etmek için eğlenceli bir oyun alanı hazırladık. Çocuklar için bayram demek eğlence, mutluluk demek. Çocuklarımızın doyasıya eğlendikleri, rengarenk bir alan oluşturmak istedik. Tüm çocukları bayram boyunca oyun alanımıza bekliyoruz” dedi.