Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) 22 Haziran itibarıyla yaz tarifesine geçiş yaptı.

Özellikle hafta sonları ve tatil dönemlerinde sefer sıklığında artış yapıldığı ve yolcu talebine göre ek seferlerin düzenlenebileceğini belirten BUDO yetkilileri, yolcuların seyahat planlarını bu tarihe göre gözden geçirmeleri ve biletlerini önceden almaları tavsiye etti. Güncel saat ve bilet bilgileri BUDO'nun resmi sitesinde yayımlanırken, yaz dönemi düzenlemesi, Bursa-İstanbul hattında özellikle yoğun saatlerde daha fazla sefer sunacak şekilde ayarlandı.

Kurum, yolcuların bilgilenmesi ve yoğunluğun yönetimi amacıyla ek sefer duyurularını önceden yapacağını ifade etti. Kesin sefer saatleri, kontenjan ve ücret bilgileri resmi kaynaklardan takip edilmesi konusunda da vatandaşlar uyarıldı.