Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin Ören ve İskele Mahallerindeki otopark uygulamaları yaz kış devam ederken, habersiz yazılan otopark ücretleri de tepkilere neden oldu. Otoyolu kullanan Nurettin Gedik, HGS ödemesi sırasında 5 adet otopark parasının kesildiğini söyledi.

Burhaniye'de iş insanı Nurettin Gedik, zaman zaman Ören ve İskele Mahallelerine gittiğini kaydederken, otopark paralarının çok sayıda vatandaşa sürpriz olduğunu söyledi. Geçtiğimiz günlerde otoyola girdiğini kaydeden Nurettin Gedik, 'HGS ücreti kesilirken 5 adet otopark ücretinin de alındığını fark ettim. Bana bu sürpriz oldu. Otopark ücretlerinin araç vizesinde de sürücülerin karşısına çıktığını duydum. Sürücüleri bu konuda uyarıyorum. Benim gibi sürpriz yaşamasınlar' diye konuştu.