Sultangazi Belediyesi, Karadenizlileri bir araya getiren 4’üncü Geleneksel Kuymak Festivali, Sultangazi Trabzonlular Derneği ortaklığında düzenledi. Etkinlikte yağmurlu havaya rağmen vatandaşlar alanda hem horon tepti, hem de Karadeniz türküleriyle doyasıya eğlendi. Öte yandan festivale, Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ve eşi Tuba Dursun, Trabzon Dernekler Federasyonu Başkanı İsmail Şatıroğlu, Sultangazi Trabzonlular Dernek Başkanı Ayhan Hafızoğlu ile çok sayıda siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve vatandaşlar katıldı.

"Bir ve beraber olduğumuzu göstermeye gayret ediyoruz"

Festivalde konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Bugün Sultangazi’de Anadolu Kültür Festivali’nin devamında Trabzonlularla bir aradayız ve Trabzonlular kendilerine has bir mutfağı, kuymağı bugün burada gösterdiler, biraz önce arkada da görüyorsunuz dağıtımı yapılıyor. Anadolu Kültür Festivali, Sultangazi için İstanbul için birlik ve beraberliğin, coşkunun bir arada yaşandığı ve kardeşliğin de önceliğe alındığı çok önemli bir festival. Sultangazi’de Malatya ile beraber 15 Eylül’de başladık, Kasım sonuna kadar da devam edeceğiz. Memleket bağlarını unutmamaya gayret ediyoruz. Çocuklarımız bu mirası devretmeye, İstanbul’da yaşıyorlar. Elbette İstanbul’un her şeyinden faydalanmalıyız. Sosyal etkinliklerinden, kültürel faaliyetlerinden elbette faydalanmalı ve İstanbul’da yaşamalıyız. Ama İstanbul’dayken de memleket bağımızı asla unutmamalıyız. Örf, adetlerimizi, gelenek ve göreneklerimizi, birbirimize olan sevgi ve saygımızı asla unutmamalıyız. Bunun için gayret ediyoruz. Sultangazi’de bunun için çalışıyoruz. Kardeşliği büyütmeye, dostluğu büyütmeye gayret ediyoruz. Bir ve beraber olduğumuzu göstermeye gayret ediyoruz. Birçok etkinliğimiz var. Ama bu sosyal etkinliğimiz, hemşehri derneklerini bir araya getirmek, Sultangazi’de yaşayan komşularımızı bir araya getirmek, onların tanış olmalarını, dost olmalarını, uzun süre birbirini görmemiş insanların burada birbirlerini görerek kucaklaşmalarını görmek bizim için çok daha önemli. Dolayısıyla Anadolu Kültür Festivali, Sultangazi için, İstanbul için çok önemli bir etkinlik. Yarına kadar Trabzonlular devam edecek. Herkesi bekliyoruz ama bu hafta bitmeyecek, Kasım sonuna kadar her hafta sonu ve perşembeden başlayarak elbette bir başka hemşeri buluşmasında olacağız. Hepinizi Sultangazi’ye davet ediyoruz. Birliği, beraberliği, coşkuyu yaşamaya davet ediyoruz." Diye konuştu.

Vatandaşlara kuymak ikram edildi

Ayrıca, festival alanına kurulan dev kazanda, geleneksel kuymak hazırlandı. Hazırlanan kuymak, protokol üyeleri tarafından vatandaşlara ikram edildi. Katılımcılar, yöresel lezzetleri tadarken horon ekibinin sahne performansına da büyük ilgi gösterdi. Etkinlik boyunca alanı dolduran kalabalık, Karadeniz kültürünü yaşatan müzik ve danslarla unutulmaz anlar yaşadı. Yöresel ürünlerin de tanıtıldığı festival, Sultangazi’de birlik, dayanışma ve kültürel paylaşımın güzel bir örneği olarak hafızalarda yer etti.