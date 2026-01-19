İstanbul Sultangazi'de kar yağışı nedeniyle bir binanın çatısında biriken kar kütlesi, sokakta park halindeki otomobilin üzerine düştü. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Olay, saat 11.30 sıralarında Cebeci Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, binanın çatısında biriken kar kütlesi aniden koparak park halindeki otomobilin üzerine düştü. Karın ağırlığıyla otomobilin çatısında çökmeye neden olurken, cam ve kaput kısmında da hasar oluştu.

Araç sahibi Hüseyin Koçer, 'Kar nedeniyle bugün işe gitmediğim için evdeydim. Yüksek bir ses geldi, dışarı çıktık. Benim arabamın üzerine kar düşmüş. Baktım, araçta bayağı hasar var. Karşı komşuyla irtibata geçtik ama yanaşmıyor. Aracın tavanında, camında ve kapısında hasar var. Ben de tamirciyim, bunun en az 150 bin TL masrafı var. Daha sonra gereken bütün işlemleri başlatacağız' dedi.

Yaşanan olay sonrası otomobilde büyük maddi hasar meydana gelirken aracın zarar gördüğü anlar kameraya yansıdı.