İstanbul Sultangazi’de bir gecekonduda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun süren müdahalesinin ardından söndürüldü. Gecekondu kullanılamaz hale gelirken, tedbirsiz şekilde yangına müdahalede bulunan itfaiye personeli, İHA muhabirini ’Beni çekme’ diyerek hortumla ıslattı.

Yangın, saat 13:30 sıralarında Merkez Habibler Mahallesi’nde yabancı uyruklu bir ailenin yaşadığı gecekonduda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek evin tamamını sardı. Ailenin evde olmaması bir facianın önüne geçerken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaklaşık 45 dakika süren müdahalenin ardından yangını tamamen söndürürken, gecekondu ise kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri, yangınla ilgili çalışma başlattı.

İtfaiye personeli, yangını bıraktı, muhabiri ıslattı

Yangın sonrası olay yerine giden İHA muhabirine, tedbirsiz şekilde yangına müdahalede bulunan itfaiye personeli tepki gösterdi. İHA muhabirinin yangında görüntü aldığı esnada tedbir almadan yangına müdahalede bulunan itfaiye personeli ’Beni çekme’ diyerek basın mensubuna tazyikli suyla müdahale etti.

"Yangın çıkmış, kısa sürede evin tamamını sarmış"

Yaşanan olayı anlatan Mahalle Muhtarı Hakan Taşçı, "Yabancı uyruklu bir ailenin yaşadığı gecekondu evde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıkmış, kısa sürede evin tamamını sarmış. Yanındaki eve sıçramaması ve içeride kimsenin olmaması şansımızdı. İtfaiye ekipleri de sağ olsunlar, 6 dakika içinde geldiler. Şu an tamamen kontrol altına alındı. En büyük tesellimiz, evde kimsenin olmaması ve kimseye zarar gelmemesidir" dedi.

Ayrıca, bitişiğinde bulunan ve yine yabancı uyruklu ailenin yaşadığı bir başka gecekondunun ise yaklaşık 10 ay önce prizde unutulan elektrikli soba nedeniyle yandığı ve kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.