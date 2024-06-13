Sultangazi Belediyesi’nin hayata geçirdiği dedektiflikten robotik kodlamaya 12 branşta üstün yetenekli öğrencilere eğitim veren Kaşif Çocuk Akademisi’nden öğrenciler düzenlenen törenle mezun oldu. Çocuklar, mezuniyet töreninde büyük bir heyecanla hazırladıkları projeleri sergiledi.

Sultangazi Belediyesi’nin 5-8 yaş aralığındaki çocuklara bilim ve sanat sevgisi aşılamak için hizmete açtığı Şehit Şerife Bacı Kültür Merkezi’nde hayata geçirilen Kaşif Çocuk projesi, eğitimiyle ailelerin beğenisini topluyor. Özel yetenekli çocukların küçük yaşta ilgi alanlarını oluşturmasını sağlayan Kaşif Çocuk’ta 1 yıl boyunca farklı branşlarda eğitim gören çocuklar için mezuniyet töreni düzenlendi. Çocuklar, eğitim dönemi içerisinde öğrendikleri bilgilerle hazırladıkları projeleri büyük bir heyecanla düzenlenen törende sergiledi. Mezuniyet törenine katılan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, sergide çocukların hazırladığı projeleri dikkatle inceleyerek, projeleri hazırlayan miniklerden bilgi aldı.

“Her şey Sultangazi’de eğitim hayatının çok daha güçlü olması için”

Programda konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Bugün Kaşif Çocuk adıyla adlandırdığımız özel projemizin mezuniyetindeyiz. Kaşif Çocuk projemiz özel bir iş. 5 ve 8 yaş arasındaki çocuklarımızın yeteneklerini akademik bir kurulla tespit ediyoruz ve bu çocuklara özel eğitimler veriyoruz. Okula daha başlamadan Sultangazi Belediyesi olarak eğitim alanında bu çocukları destekliyoruz. Biraz sonra çocuklarımızın yaptığı çalışmaları sergide beraber gezeceğiz. Esasında bilim, teknoloji, robotik alanda çocuklarımızın yaptığı işleri hep beraber gözlemleyeceğiz. Bu işlerin özel işler olduğunu biliyoruz, çünkü daha çocuklarımız küçücük ama onların bu yaşta desteklenmesinin çok önemli olduğunu biliyoruz. Eğitim hayatında bu yaştaki çocukları tespit etmek ve onları donanımlı ve birikimli olarak hayata hazırlamak bizim için oldukça önemliydi. Bu vesileyle ben Kaşif Çocuk Akademisi’ni destekleyen kıymetli öğretmenlerimize ve eğitim kadromuza gönülden teşekkür ediyorum. Bu yaş kategorisi bizim için çok önemli. Her şey Sultangazi’de çok daha güçlü bireylerin yetişmesi ve eğitim hayatının çok daha güçlü olması için. İnşallah Sultangazi eğitimde, kültürel faaliyetlerde, sosyal ve sportif faaliyetlerde en güçlü şehirlerin başında gelecek” şeklinde konuştu.

“Her bir çocuğumuzun ayrı ayrı heyecanı var”

Sergide çalışmasını tanıtan Oğuz Kaan Kaya’nın annesi Dilber Kaya, “Bu kurs çocuklarımıza gelişme aşamasında çok fazla katkı sağladı. Bu sayede çocuklarımızın özgüveni arttı ve farklı bir sosyal ortama girmekten mutluluk duyuyorlar. Benim oğlum her sabah kalktığında Kaşif Çocuk var mı diye heyecanlanıyor ve severek katılıyor. Çocuklarımıza çok güzel bir faaliyet oluyor. Belediyemizin sağladığı çok güzel imkanlar bunlar. Çocuklarımız için bunlar robotik kodlama, dil eğitimleri, gök bilimleri, sanatsal etkinlikler gibi bir çok etkinliğiniz oldu. Çocuklarımız bu sayede gelişim aşamasında daha sağlıklı bir şekilde verim sağlamış oldular. Her bir çocuğumuzun ayrı ayrı bir heyecanı var. Onların heyecanlarını bu projeler ile karşı tarafa sunarak yenmek çok güzel bir şey ve küçük yaşta bunu başarmak, projeler yaparak deneylerde yer alarak çok güzel etkinlikler sağlıyorlar. Çocuklarımız için gelecek açısından çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Bunun içinde belediyemize ayrıca teşekkür ediyoruz’ dedi.

“Gök bilim kursunda öğrendim”

Sergide bilim çalışmasını tanıtan Oğuz Kaan Kaya ise, “Bugün projemde yanardağ deneyini yapacağım. Bu sirke ve karbonatın bir araya gelip asit baz tepkimesine girmesini anlatıyor. Gerekli malzemeleri koyduktan sonra gazlar sıkışıyor ortaya gerçek yanardağ gibi bir patlama ortaya çıkıyor. Ben bunu gök bilim kursunda öğrendim” dedi.