Sultangazi’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sevdalısı bir grup genç, 28 Mayıs’ta düzenlenen 2. tur seçimlerinin kazanılmasının ardından dede yadigarı 1976 model kamyon ile konvoy yapıp adağını kesti. Dede yadigarı kamyon ile konvoy yapan gençlerin o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sultangazi 50. Yıl Mahallesi’nde yaşayan İlyas Yılmaz (28), 28 Mayıs’ta düzenlenen 2. tur seçiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sandıktan zaferle çıkmasının ardından dede yadigarı 1976 model kamyonla Sultangazi’de tur attı. Yaklaşık 50 aracın daha konvoya katılması ile güzergahı değiştiren gençler, Fatih Sultan Mehmet Köprüsünü geçerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kısıklı’daki evinin önüne gitti. Erdoğan’ın evinde olmadığını öğrenen gençler bir süre daha konvoy yaptıktan sonra Sultangazi’ye dönüp ertesi gün ise daha önceden söz verdikleri adağını keserek mahalledeki ihtiyaç sahiplerine dağıttı. Öte yandan dede yadigarı kamyon ile konvoy yapan gençlerin o anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde kamyon kasasına binen çok sayda kişinin bayraklar sallayarak köprü üzerinden geçtikleri görülüyor.

Dede yadigarı 1976 model kamyonunun direksiyonuna geçerek arkadaşları ile birlikte konvoy yapan İlyas Yılmaz, "15 Temmuz’da darbe zamanında biliyorsunuz ki kötü bir zaman geçirdik. Şerife anneyi görmüştüm kamyona doldurmuştu halkımızı kutlama yapmıştı. Benim de bir hayalim vardı keşke dedemin kamyonu burada olsaydı, ben de sürseydim halkımız da binseydi. Sağ olsunlar amcalarımdan rica ettim. Araba ile ben de böyle bir şey yapabilir miyim diye onlar da aracı bana kendileri hediye ettiler çok teşekkür ediyorum kendilerine. Nasip oldu dernek başkanımız Ayhan Sarıyaprak dedi ki; araca binelim, birkaç kişi bayrak sallayalım, caddelerde dolaşalım bir anda farklı oldu. Peşimize 40-50 araç birden takıldı. Kamyonla toplu halde köprüden geçtik. Kısıklı’ya Cumhurbaşkanımızın evinin önüne gittik. Kendisini orada biliyorduk ama yoktu nasip olmadı görmek ama gölgesi oradaydı o da bize yeter. Tekrardan kazandığı için de vatana millete hayırlı olsun. Azerbaycanlı kardeşim ile adak adamıştık. Adak adadık, büyük bir miktarını da kendisi karşıladı. Özellikle ısrar etti kıramadık adağımızı da ertesi gün sabah kestik dağıttık" dedi.

Azerbaycan asıllı Faik Memmedov ise, "Benim adağım vardı. Adağımı kestim vatana millete hayırlı olsun. Allah kabul etsin. Reis kazandı Allah’a çok şükür" ifadelerini kullandı.