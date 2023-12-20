Ortakçı Orhaniyespor Kadın Voleybol Takımı tüm Altyapı gruplarında psikolojik destek almaya başladı.

Konuya dair açıklama yapan Ortakçı Orhaniyespor Kadın Voleybol Takımı Başkan Yardımcısı Devrim Kosova " Sporcularımızın mentel olarak voleybolda var olabilmeleri adına pedogojik destek almaları çok önemli bu bağlamda ilk günden itibaren hedeflediğimiz çocukların zihinsel ve bedensel gelişmelerine katkı sağlayayıcı projelere devam ediyoruz, bize bu konuda desteğini esirgemeyen Maya Psikolojik Danışmanlık Psikolog İrem Şentürk ' e çok teşekkür ediyoruz."Dedi. Konuya dair açıklamada bulunan Psikolog İrem Şentürk " Sporcuların her spor branşında başarılı olmalarında yeğane esaslardan bir tanesi doğru zihinsel gelişimleridir, kız çocuklarımızın gelişmeleri ve spor ile hayat buluyor olması şahsım adına benide çok mutlu ediyor , bu projenin bir parçası olmak mutluluk verici. Hep beraber doğruya ve güzele olan çabamız devam edecektir." dedi.

MURAT AVCI