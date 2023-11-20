Prof. Dr. Canan Karatay, sağlık ve beslenme alanındaki çıkışlarıyla tanınan bir isim olarak kilo vermek isteyenlere ilginç bir öneride bulundu. Karatay, köy yumurtasının günlük olarak 10 adet tüketilmesinin önemine vurgu yaptı.

Bilinen normlara meydan okuyan ve eleştirilere maruz kalan Prof. Dr. Canan Karatay, YouTube'da katıldığı bir programda dikkat çekici bir öneride bulundu. Karatay, bu sefer 'süper besin' olarak adlandırdığı köy yumurtasının günde 10 adet tüketilmesi gerektiğini belirtti. Düşük kalorili olan yumurtanın tek seferde vücudun ihtiyaç duyduğu tüm mineral ve vitamin kompleksini karşıladığını belirterek metabolizmayı artırmanın ve organların işlevselliğini desteklemenin bu yumurta ile mümkün olduğunu söyledi. Ayrıca 1 haftada 7 kilo verme potansiyeli olduğunu da ekledi. Canan Karatay'ın bu çıkışı, zayıflamak isteyen birçok kişiyi umutlandırdı.

'Süper Besin' Yumurta

Karatay, "Yumurta adeta bir 'süper besin.' Ancak bu yumurta serbest gezen tavuklardan elde edilmeli. Çinliler uzun yıllardır günde 10 yumurta tüketiyorlar. Ayrıca hamile ve lohusalık dönemindeki kadınlar için de son derece faydalı. Bebeğin gelişimine önemli katkı sağlıyor. Yumurtanın beyazı ve sarısı da büyük ölçüde faydalı. Biz doktorlar olarak bunu yasaklayamayız" şeklinde konuştu.