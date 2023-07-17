Türkiye’nin en iyi enduro sporcularının katıldığı Türkiye Süper Enduro Şampiyonası’nın açılış ayağı İznik’te gerçekleşti.

İznik Belediyesi’nin desteklediği yarışlarda, sporcular hem rakipleriyle hem de zorlu engellerle kıyasıya mücadele etti. Türkiye Süper Enduro Şampiyonası’nın ilk ayak yarışı Elbeyli Er Meydanı’nda yapıldı. Yarışlarda endurocular zorlu engelleri aşıp kupaya uzandı. Hızlı yarışçıların yer aldığı GP grubunda Mehmet Emin Musaoğlu birinci olurken, Aykut Kızıltan ikinci ve Rafet Karakuş’ta üçüncülüğü elde etti.

Dereceye giren sporculara kupalarını takdim eden İznik Belediye Başkanı Kaan Mehmet Usta, "İlçemizde her yıl gerçekleştirdiğimiz Türkiye Süper Enduro Şampiyonası’nda yarışmacılar Elbeyli Er Meydanında kıran kırana heyecan dolu bir şampiyona gerçekleştirdiler. Ödül töreninde kendilerine kupa ve hediyelerini takdim ettik. İznikli gençlerimizin başarıları bizleri mutlu etti. Tüm emeği geçen görevlilere ve belediye personelimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yarışlarda ise sonuçlar şu şekilde oldu;

Enduro Prestij (EP)

1.Mehmet Emin Musaoğlu, 2.Rafet Karakuş, 3.Ömer Bulduk

Enduro Usta (EU)

1.Aykut Kızıltan, 2.Arif Şişman, 3.Salih Çarpışantürk

Enduro Hobi (EH)

1.Maksut Bucan, 2.Gökhan Gökçr, 3.Taha Can Çataloğlu

Enduro Gençler

1.Mert Koç, Mustafa Resul Kurtuluş, 3.Kadirhan Kocabaş

Enduro Veteran (EV)

1.Erdem Gülüş, 2.Hüseyin Neziroğlu, 3.Recep Bahadır Çaktı