Eyüpspor’un da aralarında bulunduğu 9 şirkete TMSF tarafından kayyım atanmasına karar verildi. Kulüp Başkanı Murat Özkaya’nın sahibi ve ortağı olduğu 8 şirket ile Eyüpspor için alınan bu karar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “futbolda bahis” soruşturması kapsamında alındı. Soruşturma çerçevesinde tutuklanan Özkaya’nın dosyası ise ayrılarak Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturması Bürosu’na devredildi.

Bu kapsamda, Özkaya'nın sahibi olduğu Eyüpspor ile 8 şirketine TMSF'nin kayyum olarak atanmasına karar verildi.

Söz konusu 8 şirketin isimleri şöyle:

"Metal Filo Hizmetleri Otomotiv AŞ, Metal Auto Motorlu Araçlar AŞ, Bi Poliçe Sigorta Acenteliği LTD ŞTİ, BM Grup Ticaret Gıda Otomotiv İnşaat LTD ŞTİ, Easy Drive Filo AŞ, Metal Oto Ticaret AŞ, Metal Mimarlık AŞ, Metal Havacılık AŞ"

BAŞKANI BAHİSTEN TUTUKLU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "hakemlerin bahis sitelerine üyeliği" olarak bilinen soruşturma kapsamında tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edilen Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya ile 6 hakemin de arasında bulunduğu 8 şüpheli 8 Aralık 2025 tarihinde tutuklanmıştı.