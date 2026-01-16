Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklama şöyle:

"17 Ocak 2026 Cumartesi Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Bursa'nın 17.01.2026 Cumartesi gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelecek soğuk havanın etkisi altına gireceği, 22.01.2026 Perşembe günü sabah saatlerine kadar soğuk havanın etkisini sürdüreceği tahmin edilmektedir.

Vatandaşlarımızın; don olayı, buzlanma, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir.