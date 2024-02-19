Kulüpler Birliği, elektronik bilet satışı için organizasyon ve teknik altyapı kabiliyeti olan firmalarla görüşme kararı alındığını açıkladı.

Gelecek sezon kulüpler anlaşmalı olduğu firmalarla geliştirilen yerel uygulamalar üzerinden maç bileti satışlarını gerçekleştirecek.

Artık PassoLig zorunluluğu olmayacak. Kulüpler Birliği Vakfı tarafından bugün yapılan açıklamada, 6222 sayılı kanun kapsamında elektronik kartlar aracılığıyla satışı gerçekleştirilecek biletlerin basım, satış ve dağıtım süreçlerinin kulüpler tarafından yerel düzeyde yürütüldüğü vurgulandı. Vakıf, elektronik kart kullanımının, kulüplerin kendi inisiyatifleriyle yönetildiğini hatırlatarak, şu ifadelere yer verdi;

"Kulüplerimiz, önümüzdeki dönemde elektronik bilet satış organizasyonunu, anlaşacakları firmalar ile gerçekleştirmek kanaatindedir. Bu doğrultuda bilet satış organizasyonu ve teknik altyapı kabiliyetine haiz firmalar ile görüşme kararı alınmıştır. Kulüplerimizin bilet satış organizasyonuna talip olacak firmaların Kulüpler Birliği Vakfına başvurularını iletmeleri rica olunur."