Süper Loto’da büyük ikramiye tutarı rekor kırarak tam 191 milyon 722 bin 77 TL’ye ulaştı.ANKARA (İGFA) - Bugüne kadar Süper Loto’da çıkan en yüksek ikramiye 13 Kasım 2022’de gerçekleştirilen çekilişte sahibini bulan 187 milyon 594 bin 521 TL’lik ikramiyeydi. Pazar günü gerçekleşecek Süper Loto çekilişi için büyük ikramiye 191 milyon 722 bin 77 TL’ye ulaştı.

Süper Loto; salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftanın üç günü 21.30’da çekiliyor. Süper Loto çekiliş sonuçları, çekilişin hemen ardından https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/sonuclar adresinden yayınlanıyor.

Oyunseverler, sabit bayilerin yanı sıra online olarak Milli Piyango Online web sitesi üzerinden (www.millipiyangoonline.com/super-loto) ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından Süper Loto oynayabiliyorlar.