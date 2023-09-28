Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde durdurulan şüpheli araçtan 6 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirildi.

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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince Çerkezköy ilçesinde yapılan çalışmalarda durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu. Durdurulan araçta yapılan aramada, 14 poşet içerisinde 6 kilogram 300 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan 1 şahıs uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şahıs tutuklandı.