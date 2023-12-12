Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları araçta uyuşturucu madde ile ruhsatsız silah ele geçirdi.

Balıkesir’in Atatürk Mahallesi Turgut Reis Caddesi’nde bulunan Devlet Hastanesi civarında şüphelendikleri aracı durduran ekipler, araçtaki iki kişinin üst aramasında, E.C. isimli şahsın üzerinden ruhsatsız silah ile 19,74 gram metamfetamin ele geçirdi. Araçtaki bulunan S.A.’nın üzerinde ise 15 adet 300 gramlık sentetik ecza bulundu. E.C. isimli şüpheliye 6136 sayılı Kanun’a muhalefet suçundan işlem yapılırken, şahıslar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro’ya teslim edildi.