AK Parti Osmangazi İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yoğun katılımla gerçekleşti. Osmangazi teşkilatı, yürüttüğü saha çalışmaları, mahalle buluşmaları ve üye faaliyetleriyle 3 ayda 4 bin 484 yeni üyeyi partiye kazandırdı. Toplantıya AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, ilçe yöneticileri, mahalle başkanları, kadın ve gençlik kolları ile çok sayıda teşkilat mensubu katıldı.

Üye sayısında rekor, 3 ayda 4 bin 484 yeni üye

AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş, teşkilatın sahadaki dinamizmine dikkat çekerek özellikle son üç ayda yakalanan üye artışı grafiğinin önemine vurgu yaptı. Kurtuluş, "Sadece son üç ayda 4.484 yeni üyeyi teşkilatımıza kazandırdık. Osmangazi, Bursa’da en fazla üye yapan ilçe konumuna ulaştı. Bu başarı, çarşı pazar demeden gönüllere dokunan tüm teşkilat üyeleri mensuplarımızın özverili çalışmasının eseridir" dedi.

"Teşkilat sahada umut ve güven dağıtarak bugünlere geldi"

Toplantıda konuşan AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti teşkilatlarının masa başında değil sahada büyüyen bir hareket olduğunu belirtti. Gürkan, teşkilat mensuplarının sadece bir partiyi değil, Türkiye’nin geleceğini yönlendiren büyük bir davayı omuzladığını vurguladı.

"Bursa hizmet beklerken zamlarla karşı karşıya kaldı"

Başkan Gürkan, su kesintileri ve yüksek su faturalarına dikkat çekerek, CHP’li Büyükşehir yönetiminin hem kampanya döneminde verdiği sözleri tutamadığını hem de yanlış yönetimle kente yük bindirdiğini vurgulayıp "Seçimde yüzde 25 indirim’ sözü verdiler, bugün ise Bursalıyı yüzde 30’luk zamla ve tarife değişiklikleriyle yüzde 100’ü aşan faturalarla baş başa bıraktılar. Yanlış hesap yapıp vatandaştan özür dilemek yerine bunu savunmaya çalışan bir anlayışla karşı karşıyayız" dedi. Başkan Gürkan, özellikle son tarife düzenlemeleri ve kademeli sistemle birlikte birçok hanede su faturalarının 500 TL’den 1000 TL’nin üzerine çıkacağını da sözlerine ekledi.

"Hizmet üretemeyenler yatırım bütçesini de kıstı"

Gürkan, Büyükşehir Belediyesi’nin son meclis oturumunda yatırım bütçesini yaklaşık yüzde 17 oranında düşürdüğünü söyleyerek şehrin adeta "beklemeye alındığını" dile getirdi.

Davut Gürkan ayrıca, "Bursa, vizyonsuz adımlarla yönetilemeyecek kadar kadim bir şehir. Ne Osmangazi’de ne Büyükşehir’de hizmet var. Yağmurda susuz kalma, ulaşımda yoğunluk, altyapıda aksaklık, kentsel dönüşümde durgunluk Bursa bunu hak etmiyor" dedi.

"Bu şehrin güvencesi yine AK Parti’dir"

Gürkan, hükümet eliyle Bursa’ya kazandırılan yatırımlara da değinerek son iki yılda kente 60 milyar TL’den fazla yatırım yapıldığını belirtti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun geçtiğimiz hafta Bursa’da gerçekleştirdiği programı da hatırlatan Gürkan, kente kazandırılan iki önemli hizmete vurgu yaptı.

Gürkan, İnegöl giriş kavşağının açılışıyla birlikte Ankara-Bursa hattındaki ulaşım akışının rahatlatıldığını belirtti. Ayrıca, hızlı trenin Gölbaşı (Gaz) bölümünden Şehir Hastanesi’ne kadar uzanacak karayolu bağlantısının temelinin atıldığını hatırlattı.

Kamulaştırma sürecinin Büyükşehir Belediyesi tarafından ilerletilmemesi nedeniyle uzun süredir aksayan projede devreye hükümetin girdiğini söyleyen Gürkan, "Ulaştırma Bakanımız sağ olsun, bu kritik yolu karayolları yatırımlarına dahil ederek projeyi ileri taşıdı. Bu bağlantı sayesinde hem Balat ve Hasköy trafiği rahatlayacak hem de hızlı trenle uyumlu bir ulaşım hattı ortaya çıkacak" dedi.

Başkan Gürkan, hızlı trenin 2026’nın ilk çeyreği itibarıyla Bursa-Ankara ve Bursa-İstanbul hattında vatandaşlara büyük kolaylık sağlayacağını söyledi.

"Osmangazi teşkilatı Türkiye’ye örnek oluyor"

Gürkan, Osmangazi teşkilatının üye çalışmaları ve sahadaki dinamizmiyle Türkiye genelinde takip edilen örnek bir performans ortaya koyduğunu belirterek, "Türkiye’nin geleceğini yönlendiren ekip sizlersiniz" diyerek teşkilat mensuplarını tebrik etti.

Konuşmaların ardından AK Partiye katılan yeni üyelere İl Başkanı Davut Gürkan tarafından rozetleri takdim edildi