Kültürel yaşamı güçlendiren çalışmalarını sürdüren Osmangazi Belediyesi, Turgut Özakman’ın ‘Duvarların Ötesi’ adlı oyununu sanatseverler ile buluşturdu.

Sanatı toplumla bütünleştiren Osmangazi Belediyesi, anlam dolu bir etkinlik gerçekleştirdi. Bir kadın öğretmenin, çevresindeki insanların hayatlarına nasıl dokunduğunu dramatik bir dil ile anlatan Turgut Özakman’ın ‘Duvarların Ötesi’ adlı oyunu, Osmangazi Gösteri Merkezi’nde sanatseverlerin huzurunda sergilendi. Nurettin Örük, Emre Yaşa, Furkan Yıldırım, Şafak Taşçı, Yüksel Akalp, Mahmut Ufuk Durmaz, Ercan Böyümez ile Bilge Eylem Özgür’ün oynadığı, dört mahkumun sığındığı bir depoda geçen ve fiziksel sınırların ötesinde zihinsel, toplumsal duvarların varlığını sorgulayan oyun, izleyicilerden büyük alkış aldı. Son ana dek ilgiyle takip edilen oyun sonrası Osmangazi Belediyesi Meclis Üyesi Burak İleri, tiyatro ekibine çiçek takdim etti.

Oyunun yönetmeni ve oyuncusu Nurettin Örük, keyifli bir akşam yaşadıklarını ifade etti. Oyunun çok derin anlamlar barındırdığına işaret eden Örük, "Türk edebiyatımızın usta isimlerinden Turgut Özakman’ın Duvarların Ötesi adlı oyununu Osmangazi Gösteri Merkezi’nde seyircilerle buluşturma imkanı bulduk. Bizim için çok keyifli bir akşamdı. Kadına Şiddet Haftası’na özel olarak böyle bir konuyu ele almanın da önemli olduğunu düşünüyoruz. Kaybedecek hiçbir şeyi olmayan 4 idam mahkumunun bir kadın öğretmeni kaçırıp depoda saklaması ve ardından dışarıda bir yaşam mücadelesi vermesiyle ilerleyen oyunda; mahkumların kadın öğretmenden aldığı geri dönüşler ile birlikte nasıl değiştiğini, nasıl insan olduğunu görmüş olduk. Oyunda da söylediğimiz replik gibi; ‘Bize öyle iyi davrandın ki, biz nefret edemez olduk. Bizi ayakta tutan nefretti, buna tutunan insanlardı.’ En nihayetinde tabii ki adalet yerini buldu. İşte bu dönüşüm hepimiz için çok anlamlıydı. Bunu da seyircilerle buluşturmak bizim için çok keyifliydi. Bu imkanı sağladığı için Osmangazi Belediyesi’ne sonsuz teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Öte yandan oyun sonrası Bursalı sanatseverler de oyunu çok beğendiklerini dile getirerek, etkinlik için Osmangazi Belediyesi ve tiyatro ekibine teşekkür etti.