Adalet Bakanlığı ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasında imzalanan ’Bağımlılıkla Mücadele Alanında İş Birliği Protokolü’ çerçevesinde oluşturulan Taşra Yürütme Kurulu’nun ikinci toplantısı, Yeşilay Bursa Şubesi’nde düzenlendi.

Toplantıda, bağımlılıkla mücadelede kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi, denetimli serbestlik yükümlüleri ile ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülere yönelik farkındalık, rehabilitasyon, eğitim ve sosyal uyum çalışmalarının etkin şekilde yürütülmesi amacıyla önümüzdeki 6 aylık dönemde uygulanacak faaliyet planı ele alındı. Rehabilitasyon süreçlerinin iyileştirilmesi, bağımlılık risk analizlerinin artırılması ve ortak projelerin hayata geçirilmesine yönelik çeşitli kararlar alındı.

Bağımlılıkla mücadelede örnek bir koordinasyon modeli olarak yürütülen Taşra Yürütme Kurulu çalışmaları, kurumlar arası güçlü iş birliğinin devam etmesi yönünde kararlılıkla sürdürülecek.

Toplantıya Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekili Cüneyt Demirdaş başkanlık etti. Programda, Bursa Cumhuriyet Savcısı İbrahim Yakut, Yeşilay Bursa Şube Başkanı Şeyda Polat, Bursa Denetimli Serbestlik Müdürü Cihat Çanak, Bursa E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Murat Sayar, Bursa H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Ercan Gündoğdu, Gemlik Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Gürsel Beliye, Yenişehir Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Mustafa Gül, İnegöl Denetimli Serbestlik Müdürü Gülay Gül, Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi ile YEDAM yetkilileri hazır bulundu.