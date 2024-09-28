Doğuş Üniversitesi, Sintermetal CEO’su Tılsım Von Liechtenstein ve eşi Rudolf Von Liechtenstein ile gerçekleştirdiği toplantıda, sürdürülebilirlik projeleri ve uluslararası iş birlikleri konularında önemli adımlar atma kararı aldı.

Doğuş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alkan Çelik, İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Derman Küçükaltan, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sunullah Özbek ve Koordinatör Miray Çelik, Sintermetal CEO’su Tılsım Von Liechtenstein ve eşi Rudolf Von Liechtenstein ile bir araya geldi. Toplantıda, sürdürülebilirlik alanında üniversitenin öncülük edebileceği projeler, potansiyel iş birlikleri ve bu alandaki ulusal katkılar ele alındı.

Liechtenstein’dan küresel iş birliği vurgusu

Tılsım Von Liechtenstein, sürdürülebilirlik konusunun dünya genelinde hızla önem kazandığını belirterek, Avrupa ve ABD’nin önde gelen üniversiteleriyle iş birlikleri geliştirilebileceğini vurguladı. Toplantıda, Doğuş Üniversitesi’nin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) nezdinde sürdürülebilirlik odaklı bir program başlatması konusunda mutabakat sağlandı. Bu adımın, Türkiye’nin sürdürülebilirlik çalışmalarında Doğuş Üniversitesi’ne önemli roller kazandırabileceği değerlendirildi.