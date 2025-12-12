ABD Merkez Bankası (Fed) faizi 25 baz puan indirerek yüzde 3,5-3,75 aralığına çekti. Fed'in faiz kararı sonrası piyasalarda hareketlenme başladı.

Euro Rekor Tazeledi

Altın, dolar ve euro, TL karşısında tarihi zirveleri gördü. Euro, dün tarihinde ilk kez 50 TL'yi aşarak rekor kırdı. Euro bugün ise 50,38 TL'yi görerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Dolar Zirveyi Gördü

Euronun ardından dolar da bugün rekor tazeledi. Dolar, 42,71 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Gram Altın 6 Bin Liraya Koşuyor

Dolar kurundaki yükselişten destek alan altının gram fiyatında da rekor geldi. Gram altın 5 bin 926 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Altın Dolar ve Euro'da Son Durum Ne?

Dolar 42,67'den, euro ise 50,12 liradan işlem görüyor. Altının gram fiyatı ise 5.916 liradan işlem görüyor.