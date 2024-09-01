VM Medical Park Samsun Hastanesi’nden Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Figen Lokumcu, fibromiyalji hastalığı hakkında açıklamalarda bulundu. Fibromiyaljinin tanımını yapan Uzm. Dr. Lokumcu, “Fibromiyalji, vücutta yaygın kas ağrıları, gezici ağrılar, uyku bozuklukları, depresyon ve sürekli yorgunluk gibi belirtilerle kendini gösteren kronik bir rahatsızlıktır” dedi. Uzm. Dr. Lokumcu, “Bu hastalıkta sabahları yorgun uyanma, en belirgin semptomlardan biridir ve birçok hasta, ‘Üzerimden kamyon geçmiş gibi hissediyorum’ şeklinde durumu ifade etmektedir” diye konuştu.

“30-50 yaş arası kadınlarda daha sık görülür”

Fibromiyaljinin her yaştan bireyi etkileyebilse de genellikle 30-50 yaş arası kadınlarda daha sık görüldüğünü söyleyen Uzm. Dr. Lokumcu, “Bu hastalık, sadece fiziksel olarak değil, duygusal ve zihinsel olarak da hastaları etkileyerek yaşam kalitesini ciddi şekilde düşürebilir. Ancak, her hastalıkta olduğu gibi fibromiyaljide de erken tanı ve tedavi büyük önem taşır. Erken teşhis, hastanın hayat kalitesini artırabilir ve semptomların kontrol altına alınmasına yardımcı olabilir” şeklinde konuştu.

“Fizik tedavi uygulanabilir”

Fibromiyalji tedavisinde birçok farklı yaklaşımın bulunduğunu belirten Uzm. Dr. Lokumcu, “Hastaların yaşam kalitesini artırmak için fizik tedavi, psikolojik destek, diyet düzenlemeleri ve ilaç tedavisi en yaygın yöntemlerdir. Bunların yanı sıra, günümüzde tamamlayıcı ve destekleyici tedavi yöntemleri de etkili sonuçlar vermektedir. Nöral terapi, ozon tedavisi ve glutatyon tedavisi gibi yaklaşımlar, hastaların yaşam kalitesini artırarak semptomların hafiflemesine katkıda bulunabilir” dedi.

“Erken tanının önemi”

Erken tanının öneminden bahseden Uzm. Dr. Lokumcu, “Eğer siz de sabahları yorgun uyanıyor, vücut genelinde ağrılar hissediyor ve yaşam kalitenizin düştüğünü düşünüyorsanız, uzman hekime danışmalısınız. Erken tanı ve uygun tedavi ile fibromiyaljinin olumsuz etkilerini en aza indirmeniz mümkündür” ifadelerini kullandı.